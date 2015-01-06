Vila Velha promete intensificar fiscalização de vans clandestinas

A prefeitura de Vila Velha pretende intensificar a fiscalização de vans e veículos que realizam transporte coletivo clandestinamente em 2015, por meio de uma parceria com o Detran. Em 2014, foram apreendidas 25 vans ao longo do ano, número reconhecidamente baixo pela prefeitura, já que circulam cerca de 60 veículos clandestinos por dia na cidade, chegando a 80 no final de semana. Na última quinzena de dezembro, foi feito um reforço da fiscalização, resultando em 11 vans apreendidas em pontos estratégicos. Para o coordenador de Transporte Coletivo Individual de Vila Velha, Ivan Rocha, o resultado obtido em 2014 mostrou que esse trabalho de vistoria não depende só da prefeitura. “Na verdade, é um número até pequeno, não tem nem muita expressão. Mas por causa de alguns empecilhos. Um deles é que o Estado, que não era nosso parceiro, não nos ajudava nesse trabalho de fiscalização”, disse à Rádio CBN Vitória. Ele explicou que há uma lei municipal que proíbe esse tipo de transporte, e permite que o município possa reter e apreender o veículo, aplicando uma multa de cerca de R$ 1 mil. Segundo Rocha, nos últimos meses o Detran não estavam aceitando os veículos apreendidos em seu pátio e não estava aplicando a multa municipal, somente a multa da apreensão. E como o município não tem pátio própio, depende dos espaços do Detran. “A gente faz a blitz, junto com a Guarda Municipal, retém o veículo, apreende, e manda para o pátio. Só que infelizmente o Detran não está reconhecendo essa lei municipal, a 4.449. O que estava acontecendo é que estavam soltando essas vans sem critério nenhum. Em cima disso, a gente até parou para analisar de novo, e agora com a nova gestão do Estado, vamos firmar uma parceria com o dr. Contarato. Vamos procurá-lo para trabalhar em cima disso”, afirmou. O coordenador frisou que os principais riscos das vans clandestinas é que elas são precárias, na maioria das vezes, e não oferecem segurança aos passageiros. Além disso, há uma evasão de receita por não recolherem impostos e alguns usam placas frias e trabalho infantil. Em Vila Velha, a rota principal vai de Paul à Praia da Costa, passando pelos bairros do entorno da Estrada Jerônimo Monteiro, como Vila Garrido, Santa Rita, Glória, Ataíde, Centro, e tendo como destino final a Praia da Costa.A vendedora Jhenifer Batista, que mora em Santa Rita e trabalha na Glória, costuma optar pelas vans pela comodidade. “Porque eu chego rápido no serviço. O ônibus dá muita volta”. Já o promotor de vendas Manoel Vieira é contra o transporte clandestino e critica a população que é conivente com essa atividade. “Eles vem, param no ponto de ônibus, e não estão nem aí para quem quer pegar o transporte coletivo. Isso daí gera muito transtorno, e a gente não vê fiscalização”.O Detran informou que o trânsito em Vila Velha é municipalizado, e por isso o órgão não é responsável por fornecer vagas em seus pátios credenciados. Sobre a parceria que pode ser feita com a prefeitura, só se manifestará caso haja a oficialização.