Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

DE OLHO NA SEGURANÇA

Vila Velha promete intensificar fiscalização de vans clandestinas

Em Vila Velha, a rota principal vai de Paul à Praia da Costa, passando pelos bairros do entorno da Estrada Jerônimo Monteiro, como Vila Garrido, Santa Rita, Glória, Ataíde e Centro

Publicado em 05 de Janeiro de 2015 às 21:27

Publicado em 

05 jan 2015 às 21:27
A prefeitura de Vila Velha pretende intensificar a fiscalização de vans e veículos que realizam transporte coletivo clandestinamente em 2015, por meio de uma parceria com o Detran. Em 2014, foram apreendidas 25 vans ao longo do ano, número reconhecidamente baixo pela prefeitura, já que circulam cerca de 60 veículos clandestinos por dia na cidade, chegando a 80 no final de semana. Na última quinzena de dezembro, foi feito um reforço da fiscalização, resultando em 11 vans apreendidas em pontos estratégicos. Para o coordenador de Transporte Coletivo Individual de Vila Velha, Ivan Rocha, o resultado obtido em 2014 mostrou que esse trabalho de vistoria não depende só da prefeitura. “Na verdade, é um número até pequeno, não tem nem muita expressão. Mas por causa de alguns empecilhos. Um deles é que o Estado, que não era nosso parceiro, não nos ajudava nesse trabalho de fiscalização”, disse à Rádio CBN Vitória. Ele explicou que há uma lei municipal que proíbe esse tipo de transporte, e permite que o município possa reter e apreender o veículo, aplicando uma multa de cerca de R$ 1 mil. Segundo Rocha, nos últimos meses o Detran não estavam aceitando os veículos apreendidos em seu pátio e não estava aplicando a multa municipal, somente a multa da apreensão. E como o município não tem pátio própio, depende dos espaços do Detran. “A gente faz a blitz, junto com a Guarda Municipal, retém o veículo, apreende, e manda para o pátio. Só que infelizmente o Detran não está reconhecendo essa lei municipal, a 4.449. O que estava acontecendo é que estavam soltando essas vans sem critério nenhum. Em cima disso, a gente até parou para analisar de novo, e agora com a nova gestão do Estado, vamos firmar uma parceria com o dr. Contarato. Vamos procurá-lo para trabalhar em cima disso”, afirmou. O coordenador frisou que os principais riscos das vans clandestinas é que elas são precárias, na maioria das vezes, e não oferecem segurança aos passageiros. Além disso, há uma evasão de receita por não recolherem impostos e alguns usam placas frias e trabalho infantil. Em Vila Velha, a rota principal vai de Paul à Praia da Costa, passando pelos bairros do entorno da Estrada Jerônimo Monteiro, como Vila Garrido, Santa Rita, Glória, Ataíde, Centro, e tendo como destino final a Praia da Costa.A vendedora Jhenifer Batista, que mora em Santa Rita e trabalha na Glória, costuma optar pelas vans pela comodidade. “Porque eu chego rápido no serviço. O ônibus dá muita volta”. Já o promotor de vendas Manoel Vieira é contra o transporte clandestino e critica a população que é conivente com essa atividade. “Eles vem, param no ponto de ônibus, e não estão nem aí para quem quer pegar o transporte coletivo. Isso daí gera muito transtorno, e a gente não vê fiscalização”.O Detran informou que o trânsito em Vila Velha é municipalizado, e por isso o órgão não é responsável por fornecer vagas em seus pátios credenciados. Sobre a parceria que pode ser feita com a prefeitura, só se manifestará caso haja a oficialização.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
A conta que nunca fecha
Atropelamento ciclista Camburi
Caso Luísa Lopes: motorista vai a júri em agosto por morte de ciclista no ES
Missa no campinho transmitida ao vivo pelas redes sociais do Convento da Penha
Convento diminui número de missas transmitidas ao vivo

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados