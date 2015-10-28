Vila Velha: Prainha se torna sítio histórico e moradores terão que pedir autorização para reformar casas

Para reformar suas casas, moradores da região da Prainha, em Vila Velha, terão que pedir autorização para prefeitura. Com a criação do Sítio Histórico da Prainha, as construções da localidade passarão por um processo de tombamento e qualquer tipo de intervenção deve ter aprovação do município. A Lei foi sancionada nesta quarta-feira (28) com o objetivo de preservar o patrimônio cultural, histórico, religioso e paisagístico da região conhecida pelo início da colonização do Espírito Santo.

Segundo o subsecretário de cultura de Vila Velha, Leonardo Monjardim, a medida vai facilitar a gestão do espaço histórico. “Iniciaremos imediatamente o processo de tombamento. Com isso, a região passa a fazer parte da Lei de Tombo. A partir daí teremos outro instrumento de preservação da região”, destacou à Rádio CBN Vitória.

Novas construções

Monjardim enfatizou que o tombamento não vai prejudicar o desenvolvimento econômico, pois ainda poderão ser erguidas novas edificações, desde que atendam as características arquitetônicas do local. No entanto, o secretário explicou que a proposta para a região é incentivar ainda mais o crescimento do turismo.

A lei ainda gera dúvidas na população. No bairro há 60 anos, Davina França, de 87 anos, mora em uma casa construída na década de 1930. Apesar do local precisar de uma reforma, a moradora ainda tem dúvidas sobre o que pode fazer na estrutura. “A gente fica naquela dúvida do que faz e o que não faz”, contou.

História

A superintendente do IPHAN Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), Elisa Machado Taveira, explicou que o sítio histórico é uma área delimitada que possui importância para a memória das ações que são consideradas protegidas pelo governo, justamente pelo seu significado histórico. Segundo ela, a criação destes sítios possibilita que a área seja preservada e incentiva o crescimento do turismo.