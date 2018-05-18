Vila Velha: ocupação irregular de calçada tem mais de 700 reclamações

Moradores e comerciantes de Vila Velha não estão satisfeitos com a ocupação indevida de algumas calçadas do município. O problema atrapalha o vai e vem dos pedestres. A prova disso é que em 2017 e nos primeiros meses de 2018 a ouvidoria da prefeitura já recebeu mais de 700 reclamações sobre o tema. A presença de vendedores ambulantes não autorizados é uma das principais queixas.
Entre as 703 reclamações feitas nos últimos meses, os cinco bairros com mais problemas são a Glória, Itapoã, Praia da Costa, Coqueiral de Itaparica e Terra Vermelha.
Ocupação irregular de calçada tem mais de 700 reclamações
Na Glória, a maior parte das reclamações são contra a atuação de ambulantes que não têm autorização. A reportagem da CBN Vitória esteve no bairro na manhã desta sexta-feira e flagrou ambulantes atuando em áreas irregulares. Um comerciante, que pediu para não ser identificado, reclamou do problema.
"Atrapalha um pouco o comércio normal, porque eles abordam os clientes de uma maneira estranha e ficam quase que impondo a mercadoria deles em cima do cliente que vem comprar na Glória", reclamou o comerciante.
Um decreto de outubro do ano passado criou novas regras para a ocupação das calçadas em Vila Velha. Em relação às lojas que colocam mercadorias nas calçadas, os lojistas precisam deixar um corredor de pelo menos um metro para a passagem dos pedestres. Os camelôs precisam manter uma distância de cinco metros dos pontos de ônibus.
A secretária municipal de Serviços Urbanos de Vila Velha, Marizete de Oliveira Silva, afirmou que a primeira medida da prefeitura após as denúncias é notificar os infratores. Novas punições podem ocorrer caso a irregularidade seja flagrada pela segunda vez.
"A partir do momento que ele não atende a essa primeira notificação, a fiscalização emite o auto de infração, faz a apreensão da mercadoria e do equipamento do ambulante", explicou a representante da prefeitura.
Os ambulantes autuados por vender produtos em locais não autorizados recebem uma multa de R$ 889. Em relação às lojas ou bares que colocam mercadorias, mesas ou cadeiras em locais irregulares, a Secretária Municipal de Serviços Urbanos informou que os problemas são resolvidos assim que as denúncias são feitas.