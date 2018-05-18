Vila Velha: ocupação irregular de calçada tem mais de 700 reclamações

Ambulantes colocam produtos em locais irregulares na rua Santa Terezinha, na Glória, em Vila Velha Crédito: Eduardo Dias

Moradores e comerciantes de Vila Velha não estão satisfeitos com a ocupação indevida de algumas calçadas do município. O problema atrapalha o vai e vem dos pedestres. A prova disso é que em 2017 e nos primeiros meses de 2018 a ouvidoria da prefeitura já recebeu mais de 700 reclamações sobre o tema. A presença de vendedores ambulantes não autorizados é uma das principais queixas.

Entre as 703 reclamações feitas nos últimos meses, os cinco bairros com mais problemas são a Glória, Itapoã, Praia da Costa, Coqueiral de Itaparica e Terra Vermelha.

Your browser does not support the audio element. Ocupação irregular de calçada tem mais de 700 reclamações

Na Glória, a maior parte das reclamações são contra a atuação de ambulantes que não têm autorização. A reportagem da CBN Vitória esteve no bairro na manhã desta sexta-feira e flagrou ambulantes atuando em áreas irregulares. Um comerciante, que pediu para não ser identificado, reclamou do problema.

"Atrapalha um pouco o comércio normal, porque eles abordam os clientes de uma maneira estranha e ficam quase que impondo a mercadoria deles em cima do cliente que vem comprar na Glória", reclamou o comerciante.

Um decreto de outubro do ano passado criou novas regras para a ocupação das calçadas em Vila Velha. Em relação às lojas que colocam mercadorias nas calçadas, os lojistas precisam deixar um corredor de pelo menos um metro para a passagem dos pedestres. Os camelôs precisam manter uma distância de cinco metros dos pontos de ônibus.

Lojistas podem colocas produtos em calçadas, mas precisam deixar um corredor de pelos menos um metro para a passagem dos pedestres Crédito: Eduardo Dias

A secretária municipal de Serviços Urbanos de Vila Velha, Marizete de Oliveira Silva, afirmou que a primeira medida da prefeitura após as denúncias é notificar os infratores. Novas punições podem ocorrer caso a irregularidade seja flagrada pela segunda vez.

"A partir do momento que ele não atende a essa primeira notificação, a fiscalização emite o auto de infração, faz a apreensão da mercadoria e do equipamento do ambulante", explicou a representante da prefeitura.