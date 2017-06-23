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Trânsito

Vila Velha não descarta limite de 30 km/h na maioria dos bairros

A informação é do secretário municipal de Prevenção, Combate à Violência e Trânsito, Oberacy Emmerich Júnior, em entrevista à Rádio CBN. A Prainha pode ser o primeiro bairro a ter essa mudança após a demanda de moradores

Publicado em 23 de Junho de 2017 às 15:03

Publicado em 

23 jun 2017 às 15:03
O projeto que prevê a redução do limite de velocidade no interior dos bairros de Vila Velha, de 40 km/h para 30 km/h, e que deve ter um projeto para a Prainha em 90 dias, pode ser estendido para quase todos os bairros da cidade. A Prainha pode ser o primeiro bairro a ter essa mudança após a demanda de moradores. A redução de velocidade pode ocorrer em uma rua, um conjunto de ruas ou no bairro inteiro, dependendo do interesse das comunidades. A informação é do secretário municipal de Prevenção, Combate à Violência e Trânsito, Oberacy Emmerich Júnior, em entrevista à Rádio CBN.
Para o secretário, a redução de velocidade é uma alternativa para educar os motoristas para um trânsito mais seguro. "Essa mudança de comportamento das pessoas em relação ao transito é muito importante pra evitar que as pessoas se apropriem das ruas e saiam dessa ditadura dos veículos", ressaltou.
Vila Velha não descarta limite de 30 km/h na maioria dos bairros
Prainha, em Vila Velha Crédito: Patrícia Scalzer | Rádio CBN
Os moradores da Prainha repassaram outras demandas à prefeitura. Uma delas, é a reclamação quanto ao sentido de algumas ruas, que impedem o retorno ao Convento da Penha, por exemplo. Essas alterações dentro dos bairros é algo que depende de discussões entre a população e a administração pública
As alterações viárias estão sendo estudadas pelo setor de Engenharia de Trânsito da prefeitura. O coronel afirma que essas intervenções auxiliam na convivência das pessoas com os veículos. "A utilização das ruas para lazer e atividades culturais podem ser algumas dessas intervenções, outra é o estímulo do uso da bicicleta", completou.
O modelo de rua de lazer e cultura seria aos moldes, por exemplo, do que já é realizado, atualmente, na Orla de Itaparica aos domingos.

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