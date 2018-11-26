Vila Velha: multas para quem usa celular enquanto dirige caem 67%

Trânsito na rua do COC, em Coqueiral de Itaparica, Vila Velha Crédito: Rafael Monteiro de Barros

O número de multas aplicadas para quem usa celular ao volante caiu 67% em Vila Velha depois que a penalidade para os infratores ficou mais rigorosa. Em 2016, entrou em vigor a lei que definiu que o uso de celular ao volante deve ser considerada uma infração gravíssima se o condutor estiver manuseando ou segurando o aparelho. No levantamento das penalidades deste mês, a queda expressiva já aparece no levantamento da cidade.

O secretário de defesa social e trânsito de Vila Velha, Coronel Oberacy Emmerich Júnior, acredita que a redução se deve também a um aumento de fiscalização, incluindo o uso das câmeras no município. Ele alerta para o risco que o uso do celular representa no trânsito.

Your browser does not support the audio element. Vila Velha - Multas para quem mexe no celular enquanto dirige caem 67 por cento

"Estudos apontam que quando você desvia a atenção, não somente quando você olha o celular, mas quando manuseia o celular, o risco de acidente aumenta em 400 vezes. O comportamento de manusear o celular, segundo esses estudos, é mais perigoso do que dirigir em determinados níveis sob influência de álcool", reforçou.

O número de multas na cidade relacionadas ao ato de manusear ou segurar o celular caiu de 1.918 para 617, entre os períodos de novembro de 2016 a novembro de 2017, e novembro de 2017 a novembro deste ano. Quem comete essa infração recebe 7 pontos na carteira e paga uma multa de R$ 293,47.