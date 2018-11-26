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Vila Velha: multas para quem usa celular enquanto dirige caem 67%

Em 2016, entrou em vigor a lei que definiu que o uso de celular ao volante deve ser considerada uma infração gravíssima se o condutor estiver manuseando ou segurando o aparelho

Publicado em 26 de Novembro de 2018 às 12:51

Caique Verli

Caique Verli

Publicado em 

26 nov 2018 às 12:51
Trânsito na rua do COC, em Coqueiral de Itaparica, Vila Velha Crédito: Rafael Monteiro de Barros
O número de multas aplicadas para quem usa celular ao volante caiu 67% em Vila Velha depois que a penalidade para os infratores ficou mais rigorosa. Em 2016, entrou em vigor a lei que definiu que o uso de celular ao volante deve ser considerada uma infração gravíssima se o condutor estiver manuseando ou segurando o aparelho. No levantamento das penalidades deste mês, a queda expressiva já aparece no levantamento da cidade.
O secretário de defesa social e trânsito de Vila Velha, Coronel Oberacy Emmerich Júnior, acredita que a redução se deve também a um aumento de fiscalização, incluindo o uso das câmeras no município. Ele alerta para o risco que o uso do celular representa no trânsito.
Vila Velha - Multas para quem mexe no celular enquanto dirige caem 67 por cento
"Estudos apontam que quando você desvia a atenção, não somente quando você olha o celular, mas quando manuseia o celular, o risco de acidente aumenta em 400 vezes. O comportamento de manusear o celular, segundo esses estudos, é mais perigoso do que dirigir em determinados níveis sob influência de álcool", reforçou.
O número de multas na cidade relacionadas ao ato de manusear ou segurar o celular caiu de 1.918 para 617, entre os períodos de novembro de 2016 a novembro de 2017, e novembro de 2017 a novembro deste ano. Quem comete essa infração recebe 7 pontos na carteira e paga uma multa de R$ 293,47.
Caiu também a quantidade de punição aplicada para quem estaciona o carro em vagas para idosos e deficientes, de 538 para 279. Essa infração também passou a ser considerada gravíssima desde as mudanças no Código de Trânsito Brasileiro. Outra alteração é que período mínimo da suspensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) – para os motoristas que acumularem 20 pontos – passou a ser de, no mínimo, seis meses. O período máximo continua sendo de 12 meses.
 

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