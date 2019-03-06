Fila para saque do FGTS em Vila Velha Crédito: Patrícia Scalzer

A Prefeitura de Vila Velha começou o cadastro dos moradores afetados pelas chuvas de novembro do ano passado para saque do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). Na tarde desta quarta-feira (06) muitas pessoas enfrentaram o calor e uma longa fila em Cobilândia na busca da liberação do dinheiro que será usado para comprar móveis e fazer reparos nos imóveis que foram atingidos pelo alagamento. A expectativa da prefeitura é que cerca de 10 mil pessoas façam o saque.

Your browser does not support the audio element. Vila Velha - moradores atingidos pelas chuvas buscam liberação do FGTS

Só pode retirar o benefício o munícipe que morar nas ruas em que houve registro de alagamento ou risco de queda de barreira, mapeadas pela Defesa Civil Municipal. A lista com as ruas contempladas está disponível no site da prefeitura

A vendedora Rita vai usar o dinheiro para comprar móveis novos Crédito: Patrícia Scalzer

A vendedora Rita de Cássia Soares, moradora de Aribiri, conta que o dinheiro do FGTS será usado para comprar móveis novos, já que os atuais foram danificados pela chuva. “Minha rua é a Nova Itália, a rua do valão, toda vez que chove a água vai na cintura”, disse.

O autônomo Vanderlei Brandão mora em Santa Rita e também foi prejudicado com as chuvas do final do ano passado. Ele conta que a rua onde mora sempre alaga. "Minha sogra e meu sogro perderam tudo, minha casa molhou também, tive que trocar tudo”, disse.

De acordo com o assessor adjunto da Defesa Civil de Vila Velha, Augusto Bandeira, registros feitos pelos próprios moradores e o mapeamento da Defesa Civil foram os critérios utilizados para definir as ruas contempladas.

Fila para saque do FGTS em Vila Velha Crédito: Patrícia Scalzer

“Usamos como critério inicial as demandas que ocorreram durante as chuvas. O cidadão ligou para avisar que a casa estava alagada, que precisava resgatar alguém, precisava de vistoria. Depois, rodamos a cidade, bem depois da chuva, e fizemos o levantamento”, explicou.

Bandeira explicou que somente terá direito ao saque do FGTS as pessoas que moram nas 300 ruas listadas pelo município. Se o rua não estiver na lista o fundo não é liberado. Cada trabalhador só pode sacar o valor máximo de R$ 6 mil.

Para fazer o cadastro é preciso levar documento de identificação e comprovante de residência no nome da pessoa. Após cadastro na Defesa Civil é preciso ir até uma agência da Caixa econômica finalizar a solicitação. O dinheiro é liberado no prazo de cinco dias úteis.