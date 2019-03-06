Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Longas filas

Vila Velha: moradores atingidos pelas chuvas buscam liberação do FGTS

Cadastro para saque do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) está disponível para que moradores possam comprar móveis e fazer reparos nos imóveis que foram atingidos pelos alagamentos em 2018

Publicado em 06 de Março de 2019 às 18:56

Publicado em 

06 mar 2019 às 18:56
Fila para saque do FGTS em Vila Velha Crédito: Patrícia Scalzer
A Prefeitura de Vila Velha começou o cadastro dos moradores afetados pelas chuvas de novembro do ano passado para saque do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). Na tarde desta quarta-feira (06) muitas pessoas enfrentaram o calor e uma longa fila em Cobilândia na busca da liberação do dinheiro que será usado para comprar móveis e fazer reparos nos imóveis que foram atingidos pelo alagamento. A expectativa da prefeitura é que cerca de 10 mil pessoas façam o saque.
Vila Velha - moradores atingidos pelas chuvas buscam liberação do FGTS
Só pode retirar o benefício o munícipe que morar nas ruas em que houve registro de alagamento ou risco de queda de barreira, mapeadas pela Defesa Civil Municipal. A lista com as ruas contempladas está disponível no site da prefeitura.
A vendedora Rita vai usar o dinheiro para comprar móveis novos Crédito: Patrícia Scalzer
A vendedora Rita de Cássia Soares, moradora de Aribiri, conta que o dinheiro do FGTS será usado para comprar móveis novos, já que os atuais foram danificados pela chuva. “Minha rua é a Nova Itália, a rua do valão, toda vez que chove a água vai na cintura”, disse.
O autônomo Vanderlei Brandão mora em Santa Rita e também foi prejudicado com as chuvas do final do ano passado. Ele conta que a rua onde mora sempre alaga. "Minha sogra e meu sogro perderam tudo, minha casa molhou também, tive que trocar tudo”, disse.
De acordo com o assessor adjunto da Defesa Civil de Vila Velha, Augusto Bandeira, registros feitos pelos próprios moradores e o mapeamento da Defesa Civil foram os critérios utilizados para definir as ruas contempladas.
Fila para saque do FGTS em Vila Velha Crédito: Patrícia Scalzer
“Usamos como critério inicial as demandas que ocorreram durante as chuvas. O cidadão ligou para avisar que a casa estava alagada, que precisava resgatar alguém, precisava de vistoria. Depois, rodamos a cidade, bem depois da chuva, e fizemos o levantamento”, explicou.
Bandeira explicou que somente terá direito ao saque do FGTS as pessoas que moram nas 300 ruas listadas pelo município. Se o rua não estiver na lista o fundo não é liberado. Cada trabalhador só pode sacar o valor máximo de R$ 6 mil.
Para fazer o cadastro é preciso levar documento de identificação e comprovante de residência no nome da pessoa. Após cadastro na Defesa Civil é preciso ir até uma agência da Caixa econômica finalizar a solicitação. O dinheiro é liberado no prazo de cinco dias úteis.
O cadastro está sendo realizado na Associação dos Empregados da CESAN (AEC), Rua Fênix, 152, Cobilândia, para moradores das regiões 03 e 04. Já os moradores das regiões 01, 02 e 05 devem procurar a sede da Defesa Civil, no Centro. O atendimento será até o dia 15, das 08h às 15h.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Renato Teixeira foi atração especial no evento de entrega da Fazenda Barão do Império
Vaz Desenvolvimento Imobiliário celebra entrega do condomínio Fazenda Barão do Império com show especial de Renato Teixeira
Imagem de destaque
Aprenda a como fazer café usando uma prensa francesa
Acidente aconteceu na manhã desta segunda-feira (1°), na ES 080.
Mulher morre em acidente entre veículos em Água Doce do Norte

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados