Vila Velha inicia reuniões do Orçamento Participativo 2018

A prefeitura de Vila Velha começou a discutir com a população o Orçamento Participativo de 2018. Nesta terça-feira (30), duas reuniões já foram realizadas para ouvir os moradores dos bairros Glória e Araçás e de comunidades próximas. Essas assembleias vão ocorrer até o dia 29 de junho. Depois, haverá uma segunda etapa de participação com votação online nas ações prioritárias.

Your browser does not support the audio element. Vila Velha inicia reuniões do Orçamento Participativo

O objetivo do Orçamento Participativo 2018 é que a população de cada bairro de Vila Velha opine sobre os principais problemas de cada local e sugiram ações para a prefeitura. Nesta primeira fase de assembleias, os participantes das reuniões vão eleger três temas principais para seus bairros, como Saúde, Educação, Saneamento e Segurança, por exemplo. No mesmo encontro, serão divididos três grupos que vão discutir cada um dos três temas escolhidos.

Segundo o vice-prefeito de Vila Velha, Jorge Carreta, o Orçamento Participativo permite que o município otimize os recursos em um momento de queda de arrecadação. “O Orçamento Participativo é uma forma de fazer as coisas de forma mais justa e igualitária entre todas as comunidades e regiões. Então, se tiver que fazer algo, com pouco, a gente consegue fazer mais através dessa ferramenta”, disse.

Com as assembleias propostas pela prefeitura, moradores de Vila Velha vão poder apontar os principais problemas dos locais onde residem. O taxista Alex Souza, por exemplo, é morador do bairro Jardim Colorado, está insatisfeito com a falta de segurança na comunidade em que vive e acredita que a presença da Guarda Municipal poderia contribuir para melhorar a situação.

“Na minha família, foram três carros roubados lá. Também roubaram de um vizinho de frente para a minha casa. Estão fazendo ataques. Como é um bairro tranquilo, eles migram para lá. Então, falta segurança, mesmo”, disse.

As assembleias da primeira etapa do Orçamento Participativo serão feitas em 17 microrregiões. As datas e os locais podem ser conferidos no site da prefeitura de Vila Velha. Após esse período, a Secretaria Municipal de Planejamento verifica a viabilidade de execução e a disponibilidade de recursos para realizar as ações propostas.