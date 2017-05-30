Vila Velha inicia reuniões do Orçamento Participativo 2018

A prefeitura de Vila Velha começou a discutir com a população o Orçamento Participativo de 2018. Nesta terça-feira (30), duas reuniões já foram realizadas para ouvir os moradores dos bairros Glória e Araçás e de comunidades próximas. Essas assembleias vão ocorrer até o dia 29 de junho. Depois, haverá uma segunda etapa de participação com votação online nas ações prioritárias.
Vila Velha inicia reuniões do Orçamento Participativo
O objetivo do Orçamento Participativo 2018 é que a população de cada bairro de Vila Velha opine sobre os principais problemas de cada local e sugiram ações para a prefeitura. Nesta primeira fase de assembleias, os participantes das reuniões vão eleger três temas principais para seus bairros, como Saúde, Educação, Saneamento e Segurança, por exemplo. No mesmo encontro, serão divididos três grupos que vão discutir cada um dos três temas escolhidos.
Segundo o vice-prefeito de Vila Velha, Jorge Carreta, o Orçamento Participativo permite que o município otimize os recursos em um momento de queda de arrecadação. “O Orçamento Participativo é uma forma de fazer as coisas de forma mais justa e igualitária entre todas as comunidades e regiões. Então, se tiver que fazer algo, com pouco, a gente consegue fazer mais através dessa ferramenta”, disse.
Com as assembleias propostas pela prefeitura, moradores de Vila Velha vão poder apontar os principais problemas dos locais onde residem. O taxista Alex Souza, por exemplo, é morador do bairro Jardim Colorado, está insatisfeito com a falta de segurança na comunidade em que vive e acredita que a presença da Guarda Municipal poderia contribuir para melhorar a situação.
“Na minha família, foram três carros roubados lá. Também roubaram de um vizinho de frente para a minha casa. Estão fazendo ataques. Como é um bairro tranquilo, eles migram para lá. Então, falta segurança, mesmo”, disse.
As assembleias da primeira etapa do Orçamento Participativo serão feitas em 17 microrregiões. As datas e os locais podem ser conferidos no site da prefeitura de Vila Velha. Após esse período, a Secretaria Municipal de Planejamento verifica a viabilidade de execução e a disponibilidade de recursos para realizar as ações propostas.
Em seguida, é iniciada uma nova rodada de reuniões, já no fim de junho, em seis regiões. Nessa segunda etapa, serão apresentados os temas escolhidos e considerados viáveis para que as comunidades votem nas ações prioritárias. A escolha das ações mais importantes também poderá ser feita online. Para quem não tiver acesso a internet, a prefeitura vai oferecer uma van itinerante com computadores para que os moradores do município possam votar.