Vila Velha inicia calendário cultural em homenagem à cidade

A iniciativa visa resgatar o valor histórico do Sítio Histórico da Prainha, segundo o subsecretário municipal de Cultura, Esporte e Lazer, Leonardo Monjardim: "Vila Velha é o berço do Espírito Santo. Uma das cidades mais antigas do país e certamente a história dela é muito rica, não só pela manifestação cultural, mas também a sua arquitetura, como a Igreja do Rosário e o Convento da Penha".A série de homenagens pela cidade descoberta pelos portugueses nos idos de 1535 tenta atrair o turista para Vila Velha, de acordo com Monjardim: "Vila Velha tem uma vocação muito forte para o turismo religioso, por causa do Convento da Penha, que é o ponto turístico mais visitado do Estado. Temos as praias, o litoral. E agora precisamos resgatar o valor histórico da cidade. A Casa da Memória vem fortalecer essa política de turismo e sócio-cultural".A mostra está em cartaz desde o dia 6 de abril e segue na Casa da Memória até o dia 3 de maio, com entrada gratuita. Por lá já passaram mais de 900 pessoas que aprovaram a exposição, como o pequeno José Gabriel da Silva Fagno, 9 anos. Empolgado, ele mostrava para o pai que os quadros retratavam a matéria que aprendeu na escola: "É muito interessante. A gente aprende mais sobre a história do nosso Estado, do Convento da Penha. Essa exposição é importante para nós estudantes, os capixabas e os turistas que querem aprender mais sobre o Espírito Santo".Ivanir Geraldo Fagno, 45, pai de José Gabriel também aprovou: "É muito boa, principalmente para as crianças, como meu filho, que estão estudando história".Outras atividades são preparadas pela Casa da Memória em homenagem ao aniversário do município: no próximo dia 23, a exposição "Colonização do Espírito Santo: 480 anos de Vila Velha", entra em cartaz contando os bastidores da formação do município; já no dia 29, o antigo bonde da cidade, marco da cultura do município, será inaugurado, após cinco meses de restauração.Em junho, a administração municipal começa a trabalhar o "Circuito Histórico da Prainha". As atividades contemplam a visitação aos marcos culturais do Sítio Histórico da Prainha, formado pela Igreja do Rosário, Convento da Penha, Parque da Prainha, Museu Homero Massena, a Casa da Memória e o Forte São Francisco Xavier da Barra.