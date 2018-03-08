Vila Velha inaugura serviço de bicicletas compartilhadas

Modelo de bicicleta do Bike VV Crédito: Divulgação

Vila Velha vai passar a contar com um sistema de bicicletas compartilhadas a partir desta sexta-feira (9). O chamado Bike VV terá 20 estações com dez bicicletas cada uma. A prioridade é para os bairros da orla do município, além da Avenida Champagnat.

Os ciclistas que optarem pelo Bike VV vão poder retirar uma bicicleta, utilizá-la por até uma hora e devolvê-la em qualquer umas das 20 estações da cidade. Para pegar uma nova bike, é preciso esperar um intervalo mínimo de quinze minutos.

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Os usuários poderão optar por pagamentos anuais, mensais ou diários. Por ano, o serviço custa R$ 67. Quem optar pelo plano mensal vai desembolsar R$ 10,50 por cada mês. Já a diária do Bike VV custa R$ 5,40. O pagamento poderá ser feito com cartão de crédito por meio do aplicativo ou do site do serviço.

De acordo com o secretário de Desenvolvimento Urbano de Vila Velha, Antônio Marcus Machado, por enquanto, não haverá uma integração do Bike VV com o Bike Vitória, já que empresas distintas administram os serviços. “No momento, não é possível, mas eles podem conversar e, quem sabe, mais tarde desenvolver um software, um aplicativo que permita essa integração. Mas isso é entre eles, os empresários, que vão, eventualmente, chegar a essa conclusão ou não.”

Para o secretário, a integração seria algo interessante para os municípios e para os usuários, que poderiam pegar uma bicicleta em Vila Velha e deixar em Vitória e vice-versa.