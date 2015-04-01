Vila Velha gasta R$ 1 milhão por mês para recolher lixo em local proibido

O descarte ilegal de lixo em Vila Velha custa R$ 12 milhões por ano à administração pública. Ao todo, há 150 lixões irregulares, que geram 4 mil toneladas de lixo por mês na cidade. Os bairros onde há maior concentração de depósitos irregulares são Divino Espírito Santo, Jóquei, Praia dos Recifes, Brisamar, Itapuera da Barra, nos polos industriais de Novo México e Santa Inês; e na localidade conhecida como Cidade de Deus (no bairro Ataíde).Nesses locais é comum encontrar vidro, metal, papel e plástico misturados com o lixo orgânico. Isso ocorre mesmo com a oferta de coleta seletiva nos cinco Pontos de Entrega Voluntária (PEVs) de materiais recicláveis em quatro bairros: na Praça Duque de Caxias, na Glória, na Praça de Itaparica, na Praça de Gaivotas e na Praia de Costa.

Your browser does not support the audio element. Vila Velha gasta 1 milhão de reais por mês para recolher lixo em local proibido

Vila Velha tem também dois ecopontos - destinados à depósito de entulhos como restos de construção e materiais recicláveis - que podem ser encontrados em Divino Espírito Santo e Cocal. Além disso, há condomínios que já realizam a coleta seletiva.

Mesmo nesses pontos de coleta seletiva, embora com pouca frequência, o descarte incorreto também acontece, segundo o secretário municipal de Serviços Urbanos, José Eliomar Brizolinha.

Gasto inadequado

O secretário destaca que a população precisa ter consciência de seus atos e ter responsabilidade sobre o descarte do lixo que produzem. Muitas vezes, segundo o secretário, com dois ou três dias, o lixo volta a aparecer.

"Esse recurso é gasto de maneira inadequada. Esse dinheiro poderia ser empregado em outras ações para o bem-estar da população. Ao final do ano, esse dinheiro poderia ser utilizado na construção de escolas, unidade de saúde, creches, pavimentação de dez quilômetros de ruas, drenagem e construção de praças", declarou à Rádio CBN Vitória.

Esse tipo de ação acaba prejudicando também quem vive da reciclagem, como os integrantes da Associação Vilavelhense de Coletores e do Coletores de Materiais Recicláveis (Revive). O lixo seco recolhido pela equipe de coleta seletiva de Vila Velha vai para essas organizações para ser reaproveitado. Mas quando a população faz o descarte ilegal, o material acaba se perdendo por causa da contaminação.

Ações de Fiscalização

Para coibir a postura inadequada da população, a Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, tem realizado ações de fiscalização. O flagra do descarte de resíduo em local inadequado gera notificação e multa ao cidadão. Mas, para Brizolinha, o cidadão também precisa colaborar.

"Não adianta aumentar a quantidade de fiscal para a cidade. Vila Velha tem mais de 450 mil habitantes. Não tem como estar em todos os locais ao mesmo tempo. A fiscalização melhor é do próprio cidadão denunciando as ações irregulares do vizinho ou de um morador do bairro", afirmou.