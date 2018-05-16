O sistema de vídeo instalado pela prefeitura de Vila Velha para fiscalizar irregularidades no trânsito completa dois meses de funcionamento no próximo dia 23 de maio Crédito: Eduardo Dias

O sistema de vídeo instalado pela Prefeitura de Vila Velha para fiscalizar irregularidades no trânsito completa dois meses de funcionamento no próximo dia 23 de maio. Durante esse período já foram aplicadas 485 multas em cinco pontos diferentes da cidade. Entre todas as punições, a maioria foi para motoristas que não estavam usando o cinto de segurança. O uso de celular enquanto dirige é a segunda maior causa de multas.

Your browser does not support the audio element. Vila Velha, fiscalização com câmeras já resultou quase 500 multas

A Avenida Leila Diniz, no bairro Novo México, é a recordista em multas durante o período da fiscalização: foram 165 infrações até o momento, 92 delas para motoristas que estavam sem o cinto de segurança.

A avenida Leila Diniz, no bairro Novo México, é a recordista em multas durante o período da fiscalização: foram 165 infrações até o momento, 92 delas para motoristas que estavam sem o cinto de segurança. Crédito: Eduardo Dias

Responsável pela coordenação da da Central de Videomonitoramento, Fábio Barcelos avaliou que o sistema está ajudando na conscientização dos motoristas.

"O sistema tem sido eficaz no sentido de envolver o comportamento das pessoas no trânsito. As pessoas tem se preocupado mais em usar o cinto de segurança e em não usar o celular", disse o representante da prefeitura.

O motorista Gilvan Ferreira passa diariamente pela avenida recordista em multas, mas afirma que não aprova o monitoramento por vídeo na Avenida Leila Diniz. Segundo ele, a presença de guardas de trânsito seria a melhor saída para diminuir as infrações.

"Eu acho que poderia ser melhor se também tivesse guarda (de trânsito) auxiliando. As vezes as pessoas param em um ponto desse aqui e eles já estão dando multa. Aqui tem muito lojista, é difícil estacionar e eles multam por qualquer coisinha", reclamou o motorista.

Três agentes são responsáveis por fazer o monitoramento em tempo real das avenidas - dois de manhã e um à tarde. Um sistema que funciona de segunda à sexta-feira, de 7h as 18h. As multas, no entanto, não podem ser aplicadas após análises de câmeras gravadas.