Vila Velha faz vacinação domiciliar para idosos em asilos e acamados

Vacinação para idosos em asilos e acamados será realizada pela prefeitura Crédito: Arquivo

A prefeitura de Vila Velha vai realizar atendimento domiciliar a partir do próximo sábado (13) para idosos em asilos e para pessoas acamadas, visando a vacinação contra a gripe. Todo o atendimento deve ser solicitado à Unidades de Saúde, pessoalmente, ou à própria Secretaria Municipal de Saúde, por meio de telefone.

Your browser does not support the audio element. Prefeitura de Vila Velha vacina idosos acamados em casa, além de asilos

No próximo sábado acontece o “Dia D” da campanha nacional contra a gripe. Em todo o país acontece atendimento aos grupos prioritários nas unidades de saúde, inclusive em Vitória, onde hoje toda a imunização é realizada por meio de agendamento.

Em Vila Velha aproximadamente 28 mil pessoas foram vacinadas, segundo a prefeitura, de um total de 98 mil, que estão dentro do grupo prioritário de vacinação. Segundo a Coordenadora do Programa Municipal de Imunização, Giovanna Ramalho, o atendimento domiciliar visa não deixar ninguém para trás. “A importância é a prevenção de uma doença grave que é a Influenza. O próprio idoso pode fazer o contato, ou então o responsável ou cuidador”, disse.