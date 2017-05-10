Vila Velha faz vacinação domiciliar para idosos em asilos e acamados

A prefeitura de Vila Velha vai realizar atendimento domiciliar a partir do próximo sábado (13) para idosos em asilos e para pessoas acamadas, visando a vacinação contra a gripe. Todo o atendimento deve ser solicitado à Unidades de Saúde, pessoalmente, ou à própria Secretaria Municipal de Saúde, por meio de telefone.
Prefeitura de Vila Velha vacina idosos acamados em casa, além de asilos
No próximo sábado acontece o “Dia D” da campanha nacional contra a gripe. Em todo o país acontece atendimento aos grupos prioritários nas unidades de saúde, inclusive em Vitória, onde hoje toda a imunização é realizada por meio de agendamento.
Em Vila Velha aproximadamente 28 mil pessoas foram vacinadas, segundo a prefeitura, de um total de 98 mil, que estão dentro do grupo prioritário de vacinação. Segundo a Coordenadora do Programa Municipal de Imunização, Giovanna Ramalho, o atendimento domiciliar visa não deixar ninguém para trás. “A importância é a prevenção de uma doença grave que é a Influenza. O próprio idoso pode fazer o contato, ou então o responsável ou cuidador”, disse.
O atendimento domiciliar em Vila Velha pode ser agendado por telefone, por meio do 3388-4185 ou 3388-4186.