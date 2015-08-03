Vila Velha faz operações contra ocupação irregular de moradores de rua na cidade

Uma operação integrada entre diferentes órgãos da Prefeitura de Vila Velha foi iniciada nesta segunda-feira (03), com objetivo de coibir a ocupação irregular de espaços públicos, por parte de moradores de rua e usuários de drogas no município. Em um dos locais dessa fiscalização próximo à Avenida Champagnat, embaixo da Terceira Ponte, na Praia da Costa, moradores de rua atearam fogo nos pertences pessoais para impedir que os mesmos fossem retirados por servidores que participavam desse trabalho.

Agentes da Guarda Municipal, que dão apoio à operação, apagaram o princípio de incêndio em alguns dos materiais dos moradores de rua. Durante essa fiscalização, de acordo com a prefeitura, foram encontrados materiais que estariam sendo utilizados como armas brancas para ameaçar moradores no bairro da orla, como barras de ferro pontiagudas. Um facão também foi descoberto durante a fiscalização.

O prefeito Rodney Miranda (DEM), informou que as ações de abordagem realizadas pela Secretaria de Assistência Social acontecem frequentemente. Operações integradas, como a desta segunda, costumam acontecer em pontos onde há grande número de denúncias por parte dos moradores.

"Nós estamos tentando fazer pelo menos duas ações dessas integradas por mês. Mas, a equipe da assistência social faz constantemente. Toda semana está abordando essas pessoas em situação de rua nesses pontos da cidade", afirmou.

Total de 40 abordagens

Na manhã desta segunda, cerca de 40 pessoas foram abordadas embaixo da Terceira Ponte e na Praça Duque de Caxias, no Centro da cidade. Nenhuma delas aceitou em ir para um abrigo ou o Centro Pop. O município possui, atualmente, 150 moradores de rua cadastrados pela assistência social. Desses, 70 são oriundas de Vila Velha e o restante vem de municípios vizinhos. A maioria das pessoas que compõe essa população de rua são usuários de droga, sobretudo crack, de acordo com o prefeito.

"Infelizmente, essa resistência tem sido frequente. Muitos desses moradores fazem uso de droga, levam as substâncias com ele. Muitos também são portadores de armas brancas, facas e outros objetos cortantes, dos quais usam também para ameaçar alguns cidadãos da comunidade local, fazer furtos e roubos nos arredores da onde se instalam", explicou.

Ainda segundo Rodney Miranda, a recusa em ir para abrigos se dá pela falta de vontade de cumprir certas regras. Nesses locais, por exemplo, é proibido o uso de drogas, bebida alcoólica além de horários para entrada e saída, refeições e dormir.

Para o presidente da Associação de Moradores da Praia da Costa, Sebastião de Paula, a operação além de dar uma sensação de segurança aos cidadãos que residem no bairro, também é uma forma de tentar trazer uma condição de vida um pouco melhor para a população de rua.

"Os moradores de rua incomoda onde quer que seja. O que estamos preocupados, na verdade, é uma solução que contemple a todos nós. São seres humanos como nós. Se vivemos em uma qualidade de vida razoável, temos que pensar na mesma forma para ele. Que a presença deles na rua não gere insegurança. Também não nos sentimos confortáveis em vê-los nessa situação também", afirmou.

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