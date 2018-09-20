Vila Velha: famílias protestam contra fechamento de turmas em escola

Pais e alunos protestam contra implementação da Escola Viva em Vila Velha Crédito: Caíque Verli

Pais e estudantes de uma escola estadual do bairro Boa Vista, em Vila Velha, realizaram um protesto na região contra a implantação da Escola Viva na unidade, que resultaria em fechamento de turmas e transferência de alunos. Durante a manhã desta quinta-feira (20) o trânsito no bairro ficou lento devido ao ato. Os manifestantes são contra o projeto de educação em tempo integral, nas turmas do Ensino Fundamental do colégio estadual Geraldo Costa Alves. A proposta, segundo o grupo, retiraria o Ensino Médio, o Técnico e o de Jovens e Adultos, o EJA, da escola, fazendo com que mais de 200 estudantes tenham que mudar de colégio.

Eles percorreram em passeata as ruas do bairro, passaram pela avenida Luciano das Neves, deram a volta na Francelina Setúbal e terminaram o ato cantando o Hino Nacional em frente a um shopping. Segundo a Guarda Municipal de Vila Velha, 100 pessoas participaram da manifestação.

Os pais e alunos alegam que não são contra o programa do Governo do Estado de ensino integral, mas pedem a manutenção do ensino médio. A escola hoje atende quatro bairros, segundo eles: Boa Vista I, Boa Vista II, Coqueiral e Residencial Coqueiral.

Your browser does not support the audio element. Pais e alunos protestam contra implementação da Escola Viva

Vitória Passos, que estuda no segundo ano, reclamou que essa mudança vai fazer com que ela tenha que estudar em outro bairro, e teme a insegurança.

"Tem gente aqui que vai ter que ir para bairros opostos e tem rixa entre comunidades. É perigoso ir para longe. E vai tirar também o curso técnico, o EJA. Vai ser uma Escola Viva de Ensino Fundamental. Quem está aqui hoje vai ter que ir para um lugar mais longe", afirmou.

Um dos pais que acompanham a manifestação é o microempresário Paulo Moura. Ele afirmou categoricamente que a Secretaria estadual de Educação não ouviu a comunidade. "A Escola Viva no momento vai nos atrapalhar muito porque ela está acabando com o Ensino Médio. E não temos nenhum Ensino Médio na região. Com a mudança, os alunos vão ter que pegar ônibus. O que a gente está querendo é um diálogo", argumentou.

Dona de casa, Sônia Mara é mãe de uma estudante do segundo ano e contou que a filha sofre de depressão. Ela teme que uma mudança de escola prejudique o desempenho da jovem. "Ela já está nessa escola, gosta e tem boas notas. Não acho justo o Governo tirar eles de lá, fazer educação criando confusão".