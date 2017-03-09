O município de Vila Velha estuda oferecer o Botão do Pânico para mulheres vítimas de violência. A prefeitura está em diálogo com a empresa responsável pelo projeto para ver a viabilidade financeira no sistema. Caso seja possível, segundo o executivo, é necessário um processo de licitação para adquirir os equipamentos.

O Botão do Pânico é um pequeno equipamento cedido às mulheres que já sofreram agressão física por parte de ex-companheiros e têm medida protetiva. O equipamento aciona a Guarda Municipal em caso de risco iminente por meio do apertar de um botão. Atualmente, no Estado, só é fornecido pela prefeitura de Vitória.

Segundo a secretária de Assistência Social, Ana Cláudia Simões, é necessário checar a viabilidade financeira. Ana Cláudia foi assessora do Tribunal de Justiça (TJ-ES) na época da criação do sistema. “A gente não tem intenção de parar por aí. Há possibilidade de um plano de captação de recursos na iniciativa privada. Tudo é estudado para conseguirmos implantar no que dá certo na proteção para as mulheres em Vila Velha”, acrescenta.

Your browser does not support the audio element. Vila Velha estuda implantar Botão do Pânico no município

Projetos de lei

A câmara de vereadores de Vila Velha aprovou na tarde desta quarta-feira (9) um projeto de lei prevendo a implantação do Botão do Pânico. A prefeitura explica, no entanto, que é necessário um processo de licitação e não uma legislação, pois apesar da ideia do equipamento ter partido de dentro do TJ-ES, uma empresa elaborou o sistema.