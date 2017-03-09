O município de Vila Velha estuda oferecer o Botão do Pânico para mulheres vítimas de violência. A prefeitura está em diálogo com a empresa responsável pelo projeto para ver a viabilidade financeira no sistema. Caso seja possível, segundo o executivo, é necessário um processo de licitação para adquirir os equipamentos.
O Botão do Pânico é um pequeno equipamento cedido às mulheres que já sofreram agressão física por parte de ex-companheiros e têm medida protetiva. O equipamento aciona a Guarda Municipal em caso de risco iminente por meio do apertar de um botão. Atualmente, no Estado, só é fornecido pela prefeitura de Vitória.
Segundo a secretária de Assistência Social, Ana Cláudia Simões, é necessário checar a viabilidade financeira. Ana Cláudia foi assessora do Tribunal de Justiça (TJ-ES) na época da criação do sistema. “A gente não tem intenção de parar por aí. Há possibilidade de um plano de captação de recursos na iniciativa privada. Tudo é estudado para conseguirmos implantar no que dá certo na proteção para as mulheres em Vila Velha”, acrescenta.
Vila Velha estuda implantar Botão do Pânico no município
Projetos de lei
A câmara de vereadores de Vila Velha aprovou na tarde desta quarta-feira (9) um projeto de lei prevendo a implantação do Botão do Pânico. A prefeitura explica, no entanto, que é necessário um processo de licitação e não uma legislação, pois apesar da ideia do equipamento ter partido de dentro do TJ-ES, uma empresa elaborou o sistema.
Outros quatro projetos também foram aprovados na Câmara. Um deles visa a criação de uma casa de acolhimento para mulheres vítimas de violência. As viabilidades financeira e técnica, no entanto, serão analisadas.