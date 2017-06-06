Vila Velha estuda criar Área de Proteção Ambiental

Na Semana do Meio Ambiente, Vila Velha começa a discutir a criação de uma Área de Proteção Ambiental (APA) que deve envolver cinco morros da cidade. A medida é um pedido feito por ambientalistas e entidades ligadas ao Meio Ambiente. Com isso, a prefeitura do município vai começar a realizar um estudo de diagnóstico para a criação da APA.

A Área de Proteção Ambiental que se pretende criar seria composta pelos Morros do Moreno, do Convento da Penha, do Jaburuna, do Inhoá (que fica próximo ao Jaburuna), e o da Ucharia (que fica próximo ao Convento da Penha). Segundo o ambientalista Eduardo Pignaton, a APA possui um modelo de gestão melhor que os de parques naturais, como o de Jacarenema.

“A APA tem mais liberdade de ação dos proprietários que um parque, que restringe praticamente tudo e a prefeitura fica na obrigação de desapropriar as terras. Já na APA cabe tudo dentro, é como se ela fosse um mosaico, onde cabem parques, áreas que a prefeitura tem muito interesse em preservar”, disse.

Enquanto a gestão dos parques é totalmente vinculada à administração pública, as APAs permitem uma gestão compartilhada com entidades e sociedade civil. Além disso, de acordo com Pignaton, com uma APA, é possível a exploração econômica da preservação ambiental por particulares.

“Pode haver uma reserva particular do patrimônio natural, um monumento paisagístico todo dentro da APA. O Parque de Setiba, onde fica o Parque Paulo César Vinha, as três ilhas e toda aquela área ao lado da Rodovia do Sol são uma APA. Lá, pode ser feito algum tipo de ocupação, como pousadas, restaurantes, atividades de lazer e de turismo. Tudo isso é possível”, explicou.

O ambientalista reforça que as discussões sobre preservação ambiental não podem mais ser feitas em gabinetes governamentais e precisam ter o envolvimento da sociedade.