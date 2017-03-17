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Vila Velha e Cariacica querem vacinar 35 mil contra febre amarela neste fim de semana

Vitória e Serra não vão oferecer vacinação contra a febre amarela neste final de semana, pois a maior parte dos moradores já está imunizada

Publicado em 17 de Março de 2017 às 18:40

Publicado em 

17 mar 2017 às 18:40
Quem ainda não se imunizou contra a febre amarela pode aproveitar as ações de vacinação marcadas para este fim de semana em em Vila Velha e Cariacica. Os dois municípios pretendem imunizar juntos, em dois dias, cerca de 35 mil pessoas. Vitória e Serra não vão oferecer vacinação contra a febre amarela neste final de semana, pois a maior parte dos moradores já está imunizada.
Em Vila Velha, a vacinação começa às 8h e vai até às 16h neste sábado (18) no Tartarugão, em Coqueiral de Itaparica; na Igreja Batista Aliança, no Rio Marinho, e na Escola Darcy Ribeiro, em Morada de Barra. Quinze mil doses vão estar disponíveis nos três pontos de vacinação. Até esta sexta-feira (17), o município tinha imunizado 244.977 pessoas, 58% do público-alvo.
Vila Velha e Cariacica vão vacinar população neste final de semana
Em Cariacica, a ação de vacinação será neste domingo (19), no Maanainzinho de Cariacica, em São Francisco. Até o momento, 130 mil pessoas já estão protegidas. Neste domingo, 20 mil pessoas devem se vacinar.
Na Serra, mais de 380 mil pessoas já se vacinaram, o equivalente a mais de 95% do público-alvo da campanha. Em Vitória, 277.294 pessoas já se vacinaram. Com isso, o município já atingiu 83,3% de cobertura de imunização.
Mortes
Segundo o último boletim divulgado pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), o Espírito Santo recebeu 301 notificações de suspeita de febre amarela. Cinquenta e oito notificações foram descartadas. Do total de 242 casos, 96 foram confirmados para febre amarela silvestre, e 25 pessoas morreram.

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