Vila Velha e Cariacica querem vacinar 35 mil contra febre amarela neste fim de semana

Quem ainda não se imunizou contra a febre amarela pode aproveitar as ações de vacinação marcadas para este fim de semana em em Vila Velha e Cariacica. Os dois municípios pretendem imunizar juntos, em dois dias, cerca de 35 mil pessoas. Vitória e Serra não vão oferecer vacinação contra a febre amarela neste final de semana, pois a maior parte dos moradores já está imunizada.

Em Vila Velha, a vacinação começa às 8h e vai até às 16h neste sábado (18) no Tartarugão, em Coqueiral de Itaparica; na Igreja Batista Aliança, no Rio Marinho, e na Escola Darcy Ribeiro, em Morada de Barra. Quinze mil doses vão estar disponíveis nos três pontos de vacinação. Até esta sexta-feira (17), o município tinha imunizado 244.977 pessoas, 58% do público-alvo.

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Em Cariacica, a ação de vacinação será neste domingo (19), no Maanainzinho de Cariacica, em São Francisco. Até o momento, 130 mil pessoas já estão protegidas. Neste domingo, 20 mil pessoas devem se vacinar.

Na Serra, mais de 380 mil pessoas já se vacinaram, o equivalente a mais de 95% do público-alvo da campanha. Em Vitória, 277.294 pessoas já se vacinaram. Com isso, o município já atingiu 83,3% de cobertura de imunização.

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