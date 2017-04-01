Vila Velha e Cariacica fazem mutirão de vacinação contra febre amarela

Depois da confirmação de casos de febre amarela em macacos em Vila Velha e da morte de uma pessoa por conta da doença em Cariacica, os dois municípios da Grande Vitória realizaram um novo mutirão de vacinação em unidades de saúde, na manhã deste sábado (1º). De acordo com dados da Secretaria Estadual de Saúde (Sesa), a febre amarela avança sobre a Grande Vitória, embora o número de notificações esteja caindo. Nesta sexta-feira (31), foi confirmado mais um caso da doença na Serra, subindo para três o número de pessoas que desenvolveram a doença na cidade.

Em Vila Velha, a vacinação neste sábado aconteceu nas unidades de saúde dos bairros Jaburuna e Dom João Batista. Por ser município onde foram encontrados macacos mortos por febre amarela, os idosos e portadores de doenças crônicas podem ser vacinados apenas respondendo a um questionário. Caso a equipe de enfermagem avalie que o paciente está apto a receber a imunização, ele é encaminhado para a sala de vacinação.

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Na manhã deste sábado (1), muitos idosos reclamaram da demora no atendimento na Unidade de Saúde de Jaburuna. Segundo a gerente da unidade, Cristina Kroeff, havia apenas um médico durante a manhã para emitir laudos para idosos e pessoas com doenças crônicas que tiveram alguma restrição identificada no questionário.

Ela ressalta que a unidade segue com vacinação também ao longo da semana. “Durante a semana, nós trabalhamos todos os dias, de 8h às 16h. Dependendo da movimentação, nós liberamos senhas até as 15h30 por conta do horário de fechamento da unidade. No entanto, nós não temos problemas porque a procura tem sido pouca”, disse.