O município de Vila Velha deixou de despejar aproximadamente 1,2 milhão de litros de óleo na natureza nos últimas quatro anos, com uma legislação municipal criada em 2012. A iniciativa obriga que restaurantes, lanchonetes e bares de Vila Velha, que fazem uso de óleo de cozinha, só consigam a renovação do alvará sanitário por meio da destinação correta do material.

Quando jogado no esgoto, o óleo de cozinha pode causar sérios danos à natureza. Além disso, o material se solidifica e pode entupir as redes. Dona de uma pizzaria, Verginia Maria Saitt, de 63 anos, afirma que desde que atua na área alimentícia, há dois anos, faz o descarte regular do óleo. Ela pondera que todos poderiam fazer igual, mesmo não sendo estabelecimentos.

Your browser does not support the audio element. Vila Velha destina mais de 1 milhão de litros de óleo para reciclagem

“Seria interessante que todas as pessoas tivessem essa consciência e colocassem o olho em algum recipiente para não jogassem no esgoto”, ressaltou. A coordenadora de Saneamento Ambiental de Vila Velha, Markorye Boldrini, explica que duas empresas fazem o recolhimento de todo o óleo no município. A lei não obriga, segundo a ela, residências, mas os moradores podem solicitar o recolhimento do material, porém é necessário um limite mínimo.

“As empresas atendem todos, mas é necessário ter um volume mínimo para que ir captar o material na residência ou condomínio. Normalmente elas trabalham com o mínimo de 30 litros. É um trabalho que precisa ser realizado porque dificilmente alguém consegue juntar esse material em casa”, lamenta a coordenadora.