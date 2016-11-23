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Em quatro anos

Vila Velha destina mais de 1 milhão de litros de óleo para reciclagem

Todo o óleo recolhido no município é encaminhado para reciclagem, transformando o material em biodiesel, detergente, sabão e até ração para animais

Publicado em 23 de Novembro de 2016 às 15:13

Publicado em 

23 nov 2016 às 15:13
O município de Vila Velha deixou de despejar aproximadamente 1,2 milhão de litros de óleo na natureza nos últimas quatro anos, com uma legislação municipal criada em 2012. A iniciativa obriga que restaurantes, lanchonetes e bares de Vila Velha, que fazem uso de óleo de cozinha, só consigam a renovação do alvará sanitário por meio da destinação correta do material.
Quando jogado no esgoto, o óleo de cozinha pode causar sérios danos à natureza. Além disso, o material se solidifica e pode entupir as redes. Dona de uma pizzaria, Verginia Maria Saitt, de 63 anos, afirma que desde que atua na área alimentícia, há dois anos, faz o descarte regular do óleo. Ela pondera que todos poderiam fazer igual, mesmo não sendo estabelecimentos.
Vila Velha destina mais de 1 milhão de litros de óleo para reciclagem
“Seria interessante que todas as pessoas tivessem essa consciência e colocassem o olho em algum recipiente para não jogassem no esgoto”, ressaltou. A coordenadora de Saneamento Ambiental de Vila Velha, Markorye Boldrini, explica que duas empresas fazem o recolhimento de todo o óleo no município. A lei não obriga, segundo a ela, residências, mas os moradores podem solicitar o recolhimento do material, porém é necessário um limite mínimo.
“As empresas atendem todos, mas é necessário ter um volume mínimo para que ir captar o material na residência ou condomínio. Normalmente elas trabalham com o mínimo de 30 litros. É um trabalho que precisa ser realizado porque dificilmente alguém consegue juntar esse material em casa”, lamenta a coordenadora.
Todo o óleo recolhido no município é encaminhado para reciclagem, transformando o material em biodiesel, detergente, sabão e até ração para animais.

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