Câmera em Vila Velha vai ser usada para fiscalização Crédito: Caíque Verli

A partir da próxima segunda-feira (19), 32 câmeras de monitoramento serão usadas para fiscalizar e multar motoristas em Vila Velha.

Your browser does not support the audio element. Vila Velha começa a usar câmeras para multar a partir de segunda

A Prefeitura diz que o objetivo é reduzir o alto número de acidentes na cidade, principalmente na Avenida Carlos Lindenberg, onde a maioria dos equipamentos estão localizados. Em 2017, o município registrou 260 acidentes com feridos e sete mortes no trânsito.

Cinco guardas municipais vão monitorar as imagens, de olho em infrações como o avanço do sinal vermelho, motoristas que usam o celular enquanto dirigem e estacionamento em locais proibidos.

Outros locais

A fiscalização por vídeo também será implantada em outros, pontos, como Francelina Setúbal e o cruzamento entre as avenidas Hugo Musso e a Champagnat.

O secretário de Prevenção, Combate à Violência e Trânsito de Vila Velha, coronel Oberacy Emmerich Júnior, explicou que esses locais são os pontos do município com maior índice de acidentes.

"É uma forma de comunicar que estamos vigilantes no trânsito e, principalmente, preservar vidas no trânsito que é mais importante", comentou o secretário.

Motoristas ouvidos pela reportagem até aprovam o uso das câmeras para fiscalização, mas acham que a Prefeitura deveria investir mais em conscientização.

O caminhoneiro Evandro Ribeiro defende que a multa tem que ser a última alternativa Crédito: Caíque Verli

O caminhoneiro Evandro Ribeiro defende que a multa tem que ser a última alternativa. "Particularmente não faço (infrações). Mas acho que deveriam advertir primeiro, e não chegar multando", opinou.

O também caminhoneiro Wilson Laerte critica o tamanho das placas de sinalização. "Porque as placas que eles colocaram são mini-placas. Passando, não dá para ver. Tem que ser placas bem grandes", questionou.