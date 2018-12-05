Vila Velha atrasa instalação de câmeras do cerco eletrônico

Cerco Eletrônico: Vila Velha terá 40 câmeras para rastrear veículos furtados e roubados Crédito: Patrícia Scalzer | CBN Vitória

Os motoristas e motociclistas que passam pelas ruas de Vila Velha terão que esperar mais alguns meses para terem os seus veículos mais resguardados e monitorados nos casos de furtos e roubos. O sistema de cerco eletrônico nas vias da cidade, previsto para ser instalado até o final deste ano, só deverá sair do papel no ano que vem.

Your browser does not support the audio element. Vila Velha atrasa a instalação de câmeras do cerco eletrônico

O secretário Municipal de Defesa Social e Trânsito, Oberacy Emmerich Júnior, afirma que a mudança dos prazos ocorreu por conta de atrasos no processo de compra dos equipamentos. A nova previsão é para que a licitação de compra das câmeras seja aberta até março do ano que vem.

A promessa da prefeitura é para que o cerco eletrônico tenha 40 câmeras digitais fixas em pontos estratégicos da cidade. A tecnologia dos aparelhos permite a leitura das placas e a identificação de carros com restrição de furto e roubo. O secretário da prefeitura afirma que o recurso para a compra das câmeras foi obtido em um convênio de R$ 2 milhões com a Petrobras, após a empresa utilizar um terreno da cidade para a instalação de uma estação de beneficiamento de gás.

"O dinheiro é certo, o recurso é certo, só depende de firmar a renovação do convênio, para que a gente possa licitar e fazer o nosso trabalho. O projeto já está pronto. Agora vamos aguardar o recurso para licitar, porque não podemos fazer licitação sem o recurso previamente disponível", explicou o secretário.