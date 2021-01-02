Vila Velha: Arnaldinho toma posse, afaga Câmara e critica politicagem

Prefeito de Vila Velha disse que política se faz não apenas em época de eleição. Ele convidou os vereadores para "abrir a prefeitura", um aceno à nova composição da Câmara Municipal
Publicado em 02 de Janeiro de 2021 às 13:54
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