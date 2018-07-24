Vila Velha: alunos reclamam de atraso após mudança nos ônibus

A mudança nas linhas de ônibus do sistema Transcol em Vila Velha, após a interdição do Terminal de Itaparica, fez com que muitos estudantes chegassem atrasados na escola nesta terça-feira (24), dia de retorno das aulas na rede estadual após as férias de julho.
As filas durante a manhã até estavam menores no Terminal de Vila Velha do que na segunda-feira (23). A Ceturb explica que colocou 12 ônibus para atender as linhas que foram transferidas, além de disponibilizar 15 coletivos reservas, caso haja necessidade. Mas os alunos sentiram os impactos, já que o itinerário mudou e muitos tiveram que usar um terminal que não estavam acostumados a utilizar.
Teve estudante que relatou que chegaria com mais de uma hora de atraso por causa das viagens mais longas e da lotação nos ônibus. É o caso da Ana Maria Plaudio, de 17 anos, que saiu do bairro Ulisses Guimarães no horário que sempre teve o costume de sair e estava no terminal de Vila velha, tentando ir para a escola, em Cobilândia. "Foi muito difícil, os ônibus muito lotados, demorando muito. E eu perdi dois ônibus porque eles passaram muito cheios. Foi complicado".
Alunos reclamam de atraso após mudança nos ônibus em Vila Velha
Não tem jeito. A partir desta quarta-feira (25), eles terão que acordar mais cedo para não perder aula, como contou a Ingrid Mesquita, de 14 anos, que mora em Santa Paula, um dos bairros atingidos pela mudança, e estuda em Aribiri: "Eu preciso pegar outro ônibus aqui e depois pegar outro para ir para escola. Dificulta muito, vou ter que sair muito cedo de casa agora. Hoje eu saí 6h, mas vou ter que sair 5h".
A Endy Nunes, de 13 anos, que também saiu de Santa Paula, reclamou que os ônibus demoram mais para passar. "Muito. Já demorava, de quarenta a quarenta minutos. Agora está quase uma hora para passar ônibus por lá. Vou chegar atrasada", relatou.
Sobre o atraso dos alunos, a diretora de operações da Ceturb, Rosane Giuberti, disse que eles estão avaliando todos os dias o resultado do plano montado pelo órgão para ver o que pode ser alterado. "O transporte público é muito dinâmico. É como se a gente precisasse trocar o pneu com o carro andando. Estamos a todo momento buscando o que pode ser feito, de acordo com as informações do dia, para minimizar os impactos", comentou.
O Terminal de Itaparica foi interditado por tempo indeterminado no último sábado. Um laudo apontou risco de desabamento e o Governo do Estado afirmou que vai processar as empresas responsáveis pelo projeto e pela execução da obra. Para minimizar o transtorno, a Prefeitura de Vila Velha anunciou nesta terça-feira (24) que ofereceu à Ceturb a rodoviária municipal, ao lado do terminal interditado, para manter a operação do Transcol em Itaparica. Porém, em entrevista Rádio CBN Vitória, o diretor-presidente da Ceturb, Alex Mariano, afirmou que, por enquanto, não vai aceitar a oferta e os ônibus do Terminal de Itaparica vão continuar atuando no Terminal de Vila Velha