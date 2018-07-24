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Interdição em Itaparica

Vila Velha: alunos reclamam de atraso após mudança nos ônibus

Teve estudante que relatou que chegaria com mais de uma hora de atraso por causa das viagens mais longa

Publicado em 24 de Julho de 2018 às 12:07

Caique Verli

Caique Verli

Publicado em 

24 jul 2018 às 12:07
A mudança nas linhas de ônibus do sistema Transcol em Vila Velha, após a interdição do Terminal de Itaparica, fez com que muitos estudantes chegassem atrasados na escola nesta terça-feira (24), dia de retorno das aulas na rede estadual após as férias de julho.
As filas durante a manhã até estavam menores no Terminal de Vila Velha do que na segunda-feira (23). A Ceturb explica que colocou 12 ônibus para atender as linhas que foram transferidas, além de disponibilizar 15 coletivos reservas, caso haja necessidade. Mas os alunos sentiram os impactos, já que o itinerário mudou e muitos tiveram que usar um terminal que não estavam acostumados a utilizar.
Teve estudante que relatou que chegaria com mais de uma hora de atraso por causa das viagens mais longas e da lotação nos ônibus. É o caso da Ana Maria Plaudio, de 17 anos, que saiu do bairro Ulisses Guimarães no horário que sempre teve o costume de sair e estava no terminal de Vila velha, tentando ir para a escola, em Cobilândia. "Foi muito difícil, os ônibus muito lotados, demorando muito. E eu perdi dois ônibus porque eles passaram muito cheios. Foi complicado".
Alunos reclamam de atraso após mudança nos ônibus em Vila Velha
Ana Maria Plaudio, 17 anos Crédito: Caíque Verli
Não tem jeito. A partir desta quarta-feira (25), eles terão que acordar mais cedo para não perder aula, como contou a Ingrid Mesquita, de 14 anos, que mora em Santa Paula, um dos bairros atingidos pela mudança, e estuda em Aribiri: "Eu preciso pegar outro ônibus aqui e depois pegar outro para ir para escola. Dificulta muito, vou ter que sair muito cedo de casa agora. Hoje eu saí 6h, mas vou ter que sair 5h".
A Endy Nunes, de 13 anos, que também saiu de Santa Paula, reclamou que os ônibus demoram mais para passar. "Muito. Já demorava, de quarenta a quarenta minutos. Agora está quase uma hora para passar ônibus por lá. Vou chegar atrasada", relatou.
Sobre o atraso dos alunos, a diretora de operações da Ceturb, Rosane Giuberti, disse que eles estão avaliando todos os dias o resultado do plano montado pelo órgão para ver o que pode ser alterado. "O transporte público é muito dinâmico. É como se a gente precisasse trocar o pneu com o carro andando. Estamos a todo momento buscando o que pode ser feito, de acordo com as informações do dia, para minimizar os impactos", comentou.
O Terminal de Itaparica foi interditado por tempo indeterminado no último sábado. Um laudo apontou risco de desabamento e o Governo do Estado afirmou que vai processar as empresas responsáveis pelo projeto e pela execução da obra. Para minimizar o transtorno, a Prefeitura de Vila Velha anunciou nesta terça-feira (24) que ofereceu à Ceturb a rodoviária municipal, ao lado do terminal interditado, para manter a operação do Transcol em Itaparica. Porém, em entrevista Rádio CBN Vitória, o diretor-presidente da Ceturb, Alex Mariano, afirmou que, por enquanto, não vai aceitar a oferta e os ônibus do Terminal de Itaparica vão continuar atuando no Terminal de Vila Velha

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