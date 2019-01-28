Vila Velha: ação conjunta entre Guarda e PM para impedir "mandela"

Baile do mandela acontecia bem no início da manhã em Vila Velha Crédito: Fernando Estevão | TV Gazeta

Depois do ataque de criminosos que resultou em duas mortes e 13 feridos no “baile do mandela”, no bairro Primeiro de Maio, em Vila Velha, a Secretaria de Defesa Social e Trânsito da cidade vai mudar a estratégia para evitar a realização dessas festas clandestinas. A partir de agora, além de dispersar os participantes, os guardas municipais, juntamente com a Polícia Militar, vão ficar durante toda a noite no local onde a festa clandestina seria realizada.

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De acordo com o secretário de Defesa Social do município, Oberacy Emmerich Júnior, essas festas são organizadas pelas redes sociais e aplicativos de conversas, por isso, existe uma dificuldade em combatê-las. Mesmo assim, Emmerich diz que o trabalho de inteligência consegue impedir a realização de três festas por final de semana.

“As pessoas usam a internet para se comunicar e eles se aproveitam disso para se organizar. Eles se organizam muito rápido, quando você vê, já se planejaram e estão fazendo a festa. E os participantes chegam muito rápido, é impressionante”, contou.

Outra estratégia dos organizadores do baile clandestino para enganar a fiscalização é esconder as bebidas alcoólicas em casas próximas. “Moradores estão sendo usados, talvez até forçadamente, para guardar as bebidas para que não haja a apreensão, como acontecia antes. Vamos ter que aperfeiçoar nossa estratégia”, disse Emmerich Júnior.

Neste baile realizado em Primeiro de Maio, o secretário explicou que a Guarda Municipal, juntamente com policiais, foram ao local duas vezes durante a noite e conseguiram dispersar os participantes, porém, horas depois a festa recomeçou. Por isso, a forma de atuação passará por mudanças. “Enquanto estivemos lá as pessoas foram embora. Eram mais de 1.500 pessoas. Agora, vamos passar mais tempo nesses festas para que elas não sejam retomadas”.

RAPIDEZ

Para o professor de mestrado em Segurança Pública da UVV, Henrique Herkenhoff, mesmo com o trabalho de inteligência da polícia, é muito difícil que essas festas deixem de acontecer pela velocidade em que são organizadas. “Mesmo que as autoridades se mobilizem com rapidez, vamos estar sempre um passo atrás. Quando as autoridades dissolvem o evento, eles retomam logo que as autoridades se retiram. A dificuldade é muito grande no controle desse tipo de evento”, explicou Herkenhoff.

Entretanto, ele diz que ocupar o local da festa durante toda a noite é uma boa alternativa. “É uma estratégia custosa, pois a guarda municipal poderia estar em outro local da cidade e terá que ficar a noite toda em um único local, mas é um caminho para inibir essas festas”.

Já o professor Pablo Lira, que lecional no mestrado de Segurança Pública da UVV, explicou que não há uma data exata de quando começaram a organizar “bailes do mandela” na Grande Vitória, porém, eles se intensificaram nos últimos dois anos por causa das redes sociais e aplicativos de conversas.

Para Lira, o trabalho integrado entre Estado e municípios é o caminho para combater esse tipo de evento. “A prática é intensificar ainda mais esse trabalho de integração dos municípios com o poder público Estadual para prevenir, fiscalizar e, se for o caso, quando há crime, fazer uma repressão qualificada com base em inteligência e tecnologia policial”, disse.