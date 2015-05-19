Vila Velha: 50% dos jovens de 15 a 24 não estudam ou trabalham

Cerca de 50% dos jovens no município de Vila Velha, entre 15 e 24 anos, não estudam e não trabalham. A falta de uma ocupação contribui para aumentar os índices de violência do Estado. Segundo dados da Secretaria Estadual de Segurança Pública (Sesp), nos últimos 10 anos, 7.600 jovens foram assassinados no Espírito Santo.Para tentar reduzir os homicídios entre os jovens, o governo do Estado vai implantar até o final do ano o programa Ocupação Social, que vai oferecer cursos, aulas de esportes e projetos culturais em bairros com alto índice de criminalidade. O programa vai substituir o já existente Estado Presente, entretanto, o secretario de Segurança Pública, André Garcia, afirma que o programa Ocupação Social está mais aprimorado.

Your browser does not support the audio element. Vila Velha - 50 por cento dos jovens de 15 a 24 não estudam ou trabalham

“O programa de Ocupação Social é uma evolução do conceito. Toda política pública precisa e deve se realinhar com o passar do tempo. Chegamos a conclusão que era preciso dar uma carga de energia muito maior para a prevenção”, afirmou à Rádio CBN Vitória.

Evento

Nesta segunda-feira (18), o programa foi apresentado para moradores e autoridades no auditório do Titanic, Vila Velha. Também foi apresentado os indicadores de criminalidade do Estado. O município canela-verde será o primeiro da Grande Vitória a receber as políticas de Ocupação Social.

Em Vila Velha, os bairros com maior índice de homicídios são Barramares, Ulisses Guimarães, São Torquato e Santa Rita. De acordo com o secretário de Estado Extraordinário de Ações Estratégicas, Evaldo Martinelli, a população mais vulnerável dentro de bairros violentos são jovens negros e pardos, entre 15 a 24 anos.

“Nosso foco é reduzir mais fortemente o índice de homicídio dentro dessa faixa etária. No bairro onde há muitos homicídios a vulnerabilidade é muito maior para essa população que para uma outra pessoa do mesmo bairro”, disse.