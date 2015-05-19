Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

VIOLÊNCIA

Vila Velha: 50% dos jovens de 15 a 24 não estudam ou trabalham

Falta de ocupação é um dos fatores que elevam a violência, de acordo com o Estado. Município será o primeiro a receber o estadual programa de Segurança Pública

Publicado em 18 de Maio de 2015 às 22:27

Publicado em 

18 mai 2015 às 22:27
Cerca de 50% dos jovens no município de Vila Velha, entre 15 e 24 anos, não estudam e não trabalham. A falta de uma ocupação contribui para aumentar os índices de violência do Estado. Segundo dados da Secretaria Estadual de Segurança Pública (Sesp), nos últimos 10 anos, 7.600 jovens foram assassinados no Espírito Santo.Para tentar reduzir os homicídios entre os jovens, o governo do Estado vai implantar até o final do ano o programa Ocupação Social, que vai oferecer cursos, aulas de esportes e projetos culturais em bairros com alto índice de criminalidade. O programa vai substituir o já existente Estado Presente, entretanto, o secretario de Segurança Pública, André Garcia, afirma que o programa Ocupação Social está mais aprimorado.
Vila Velha - 50 por cento dos jovens de 15 a 24 não estudam ou trabalham
“O programa de Ocupação Social é uma evolução do conceito. Toda política pública precisa e deve se realinhar com o passar do tempo. Chegamos a conclusão que era preciso dar uma carga de energia muito maior para a prevenção”, afirmou à Rádio CBN Vitória.
Evento
Nesta segunda-feira (18), o programa foi apresentado para moradores e autoridades no auditório do Titanic, Vila Velha. Também foi apresentado os indicadores de criminalidade do Estado. O município canela-verde será o primeiro da Grande Vitória a receber as políticas de Ocupação Social.
Em Vila Velha, os bairros com maior índice de homicídios são Barramares, Ulisses Guimarães, São Torquato e Santa Rita. De acordo com o secretário de Estado Extraordinário de Ações Estratégicas, Evaldo Martinelli, a população mais vulnerável dentro de bairros violentos são jovens negros e pardos, entre 15 a 24 anos.
“Nosso foco é reduzir mais fortemente o índice de homicídio dentro dessa faixa etária. No bairro onde há muitos homicídios a vulnerabilidade é muito maior para essa população que para uma outra pessoa do mesmo bairro”, disse.
O prefeito de Vila Velha, Rodney Miranda, ressaltou que nos próximos dias será definido quais serão os bairros que irão receber o programa e quais as estratégias utilizadas em cada área.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Chrigor Lisboa
Caso Chrigor: quais os sintomas de hemorragia digestiva?
Imagem de destaque
Análise: Trump precisa que a guerra termine, mas o Irã não desiste
Imagem de destaque
Quem é Daniel Perez, indicado por Trump para ser embaixador dos EUA no Brasil

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados