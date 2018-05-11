Vila Velha: 4 mil pessoas estão na fila para fazer exame de sangue

Moradores de Vila Velha precisam entrar em lista de espera para fazer exame de sangue Crédito: Arquivo

A realização de um simples exame de sangue se tornou um grande problema para os moradores de Vila Velha que dependem dos serviços públicos de saúde. De acordo com números que foram confirmados pela secretaria de saúde do município, cerca de 4 mil moradores da cidade estão na fila para conseguir fazer os exames. Uma espera que pode demorar até dois meses.

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Uma das pessoas que está precisando de exames de sangue e não sabe quando vai conseguir é o autônomo Fernando Randow, morador de Coqueiral de Itaparica. No posto de saúde no bairro onde ele mora a fila de espera tem quase mil pessoas. Segundo Fernando, uma atendente do posto afirmou para ele que a espera deve demorar mais de um mês.

Indignado com a situação, Fernando protocolou uma reclamação na Secretaria de Saúde de Vila Velha pedindo explicações sobre o problema.

"É falta de repeito, falta de compromisso e falta de responsabilidade da administração da prefeitura. Isso não pode acontecer com a saúde. É um exame prioritário, porque pode detectar qualquer tipo de doença", reclamou.

O médico Geraldo Corrêa Queiroz, consultor técnico da Secretaria de Saúde de Vila Velha, informou que as maiores listas de espera estão nos postos de Coqueiral de Itaparica, Terra Vermelha e Glória. Segundo o representante da prefeitura, o aumento do número de pessoas na espera por um exame de sangue aconteceu por conta de uma ampliação no quadro de médicos na cidade.

Com 35 médicos a mais, o número de pedidos de exames também aumentou, mas o contrato com o laboratório responsável pelos exames não foi ampliado. Por isso, um novo processo de licitação já está em andamento para que o contrato com o laboratório seja ampliado. A expectativa da prefeitura é para que o problema seja resolvido em até um mês.

"A oferta (de exames) que nós fazemos está no limite. Há um processo de licitação em andamento. Assim que ele estiver concluído, vamos ofertar adequadamente os exames à população de Vila Velha", explicou o consultor técnico da Secretaria de Saúde de Vila Velha.