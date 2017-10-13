Para quem está com o orçamento doméstico apertado, economizar se torna uma palavra de ordem. Na hora de ir ao supermercado, por exemplo, é preciso ter muita atenção e fazer um planejamento das compras para gastar o mínimo possível, apontam especialistas. Segundo o coordenador do projeto Vigilantes do Preço, professor Paulo Cesar Ribeiro, em média, 40% dos gastos das famílias são com alimentação.

Your browser does not support the audio element. Vigilantes do Preço dão dicas para economizar no supermercado

Para economizar nas compras do supermercado, o professor alerta para algumas atitudes importantes, como fazer lista de compras, comparar preços entre lojas diferentes e dar prioridade para alimentos da estação, que tendem a ter um preço mais baixo. Outra dica do professor é evitar levar crianças aos supermercados, para que elas não influenciem na compra de produtos que não estavam planejados.

Para pesquisar preços, o professor indica olhar os encartes das lojas e ficar atento a promoções. Segundo Paulo Cesar Ribeiro, mesmo que a inflação esteja menor, é preciso não se descuidar para evitar gastos desnecessários. “As diferenças ainda continuam acentuadas, apesar da baixa da inflação. Um supermercado em relação ao outro ainda têm diferenças significativas.”

O motorista Oseias Alves de Faria diz que falta tempo para pesquisar preços em diversos estabelecimentos, mas tenta fazer uma comparação em dois supermercados que ficam próximos de onde ele mora. “Eu verifico em dois supermercados por causa do tempo, senão eu faria mais para economizar. Nem tudo que tem preço alto é bom. Depende do produto. Existem produtos com valores menores, mas que também são bons”, disse.

O professor Paulo Cesar Ribeiro também alerta para que os consumidores não se iludam com produtos com maiores quantidades. Ele cita como exemplo o pó de café, que foi alvo de uma pesquisa feita pelo Vigilantes do Preço. Segundo o professor, há estabelecimentos em que era mais vantajoso comprar dois pacotes de café de 250 gramas que comprar um de 500 gramas.