Vigilante morre ao cair com o carro em valão em Cariacica

Carro capotou e caiu dentro de valão em Cariacica Crédito: Ricardo Medeiros

O vigilante Gilvando Almeida Santos, de 37 anos, morreu após perder o controle de um veículo Fiat Siena e cair em um valão na Rua Principal, no bairro Jardim Botânico, em Cariacica. O acidente aconteceu por volta das 5h30 desta quinta-feira (28). Familiares que estão no local disseram que a vítima estava de folga e morava no bairro Itapemirim.

O motorista Evaldo de Araújo, 46 anos, contou que chegou no bairro cerca de 30 minutos após o acidente. Carro capotou dentro do valão em Cariacica (28/11/2019). Crédito: Ricardo Medeiros