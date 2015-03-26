Vigilância Sanitária reforça fiscalização de pescados em Vitória

Peixarias, supermercados e vendedores ambulantes que trabalham em feiras de Vitória no comércio de pescado, e frutos do mar em geral, são alvos de fiscalização reforçada da Vigilância Sanitária, devido à proximidade da Semana Santa, época quando aumenta a procura pelos produtos que compõem a torta capixaba. É importante que o consumidor saiba identificar que o peixe está em boas condições de consumo. Além dessa recomendação, a diretora da Vigilância Sanitária de Vitória, Flávia Maia, diz que vários quesitos são avaliados na fiscalização, uma vez que o peixe é uma mercadoria altamente perecível.

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“Esse momento é muito de orientação e de reforço dos cuidados que a gente já passa durante o processo de licenciamento. De observar as condições de armazenamento daquele alimento para que ele não perca a sua qualidade enquanto está aguardando a venda. A limpeza do ambiente, o cuidado, a conservação, se está no gelo, se está em condições adequadas e a própria aparência, que no caso específico do peixe, a gente tem condições mais fáceis e visuais de identificar se ele está deteriorado ou não”, afirmou à Rádio CBN Vitória.

Recomendação

Algumas dessas condições, no caso do peixe, podem ser conferidas pelo próprio consumidor, de acordo com a diretora.

“Se viu que as guelras não estão vermelhas, que os olhos estão opacos e fundos, e que o cheiro dele não está adequado, ele não é um bom alimento para ser comprado e consumido pela sua família. Ao comprar o peixe, sempre que possível pedir que ele manuseie o peixe no ato da compra. Seja para um filé ou para colocá-lo em postas, ele deve trabalhar o peixe na sua frente. É a sua garantia de que o peixe está fresco”, orientou.

Caso a fiscalização verifique que o peixe não está mais em condições adequadas para comercialização, o produto é apreendido e o comerciante é multado.