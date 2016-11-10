Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Justiça

Vidigal na lista dos "privilegiados" com ações penais em tramitação no STF desde 2009

A ação penal em questão, foi impetrada pelo Ministério Público do Espírito Santo (MP-ES), em 2009

Publicado em 10 de Novembro de 2016 às 09:26

Publicado em 

10 nov 2016 às 09:26
Mais de 80 ações penais contra 53 deputados e senadores, que têm foro privilegiado, estão no STF (Supremo Tribunal Federal), em fila para análise. Entre os parlamentares, aparece o nome do Deputado Federal pelo Espírito Santo, Sérgio Vidigal (PDT), que responde por crimes contra o Meio Ambiente e o Patrimônio Genético. O levantamento foi feito pelo jornal Folha de São Paulo.
A ação penal em questão foi impetrada pelo Ministério Público do Espírito Santo (MP-ES), em 2009, quando Vidigal ocupava o cargo de Prefeito do Município da Serra, sob alegação de dano em área de preservação permanente. O pedetista explicou que a denúncia se deve a um licenciamento feito pelo município para construção de casas populares em 2009, sendo assim o réu não deveria ser o chefe do executivo municipal.
Vidigal na lista dos privilegiados com ações penais em tramitação no STF desde 2009
“Essa ação veio para o Supremo, que fez a notificação para que eu pudesse fazer as justificativas e, neste caso, eu mostrei que quem licenciou foi o município. A gestão pública era descentralizada e não conta com minha assinatura homologando e nem licenciando nenhuma construção”, explicou.
Em setembro deste ano, os ministros concluíram pela inconsistência da denúncia, tendo em vista que não foi estabelecida a necessária vinculação entre a conduta individual do acusado e os fatos. Segundo o relator, ministro Luiz Fux, embora a acusação tenha narrado a produção de um dano ambiental decorrente de obras da prefeitura, este resultado foi imputado ao então prefeito unicamente em razão do cargo que ocupava à época dos fatos.
O ministro explicou que a responsabilidade penal é sempre subjetiva, “por isso que é absolutamente inadmissível, nesta sede criminal, atribuir responsabilidade objetiva pela prática de infração penal, consistente na atribuição de um resultado danoso a um indivíduo em razão do cargo por ele exercido”. Ele observou que o próprio Procurador-Geral da República opinou pelo trancamento da ação penal.
Tempo de andamento
De acordo com as informações da Folha, de todas as ações contra parlamentares no Supremo, 22 (26%) estão em andamento há mais de dez anos. Outras 37 (44%) superam seis anos. Quatro ultrapassam 15 anos sem decisão final. O cálculo considera a data do início da apuração, mesmo que em primeira instância, pois muitos casos são paralisados e passam ao STF por força do foro privilegiado.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Chrigor Lisboa
Caso Chrigor: quais os sintomas de hemorragia digestiva?
Imagem de destaque
Análise: Trump precisa que a guerra termine, mas o Irã não desiste
Imagem de destaque
Quem é Daniel Perez, indicado por Trump para ser embaixador dos EUA no Brasil

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados