Mais de 80 ações penais contra 53 deputados e senadores, que têm foro privilegiado, estão no STF (Supremo Tribunal Federal), em fila para análise. Entre os parlamentares, aparece o nome do Deputado Federal pelo Espírito Santo, Sérgio Vidigal (PDT), que responde por crimes contra o Meio Ambiente e o Patrimônio Genético. O levantamento foi feito pelo jornal Folha de São Paulo.

A ação penal em questão foi impetrada pelo Ministério Público do Espírito Santo (MP-ES), em 2009, quando Vidigal ocupava o cargo de Prefeito do Município da Serra, sob alegação de dano em área de preservação permanente. O pedetista explicou que a denúncia se deve a um licenciamento feito pelo município para construção de casas populares em 2009, sendo assim o réu não deveria ser o chefe do executivo municipal.

Your browser does not support the audio element. Vidigal na lista dos privilegiados com ações penais em tramitação no STF desde 2009

“Essa ação veio para o Supremo, que fez a notificação para que eu pudesse fazer as justificativas e, neste caso, eu mostrei que quem licenciou foi o município. A gestão pública era descentralizada e não conta com minha assinatura homologando e nem licenciando nenhuma construção”, explicou.

Em setembro deste ano, os ministros concluíram pela inconsistência da denúncia, tendo em vista que não foi estabelecida a necessária vinculação entre a conduta individual do acusado e os fatos. Segundo o relator, ministro Luiz Fux, embora a acusação tenha narrado a produção de um dano ambiental decorrente de obras da prefeitura, este resultado foi imputado ao então prefeito unicamente em razão do cargo que ocupava à época dos fatos.

O ministro explicou que a responsabilidade penal é sempre subjetiva, “por isso que é absolutamente inadmissível, nesta sede criminal, atribuir responsabilidade objetiva pela prática de infração penal, consistente na atribuição de um resultado danoso a um indivíduo em razão do cargo por ele exercido”. Ele observou que o próprio Procurador-Geral da República opinou pelo trancamento da ação penal.

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