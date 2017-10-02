Vidigal chega de helicóptero no início da tarde desta segunda

O deputado federal Sérgio Vidigal (PDT-ES) segue internado em Manhuaçu, Minas Gerais, após sofrer um grave acidente de carro. A previsão da família é de que ele seja transferido de helicóptero à Grande Vitória na tarde desta segunda-feira (2), por volta das 15 horas. A transferência será custeada pelo plano de saúde do parlamentar. Vidigal bateu com o veículo, um Corolla, em árvores ao perder o controle da direção na BR 262. O acidente foi neste domingo (1º). Ele seguia para Brasília com o assessor parlamentar Sirlande Teixeira, que também ficou ferido e recebeu alta na noite do dia anterior.
FLASH - CAIQUE VERLI - 02-10-17
Os primeiros exames de imagem feitos durante na tarde deste domingo não apontaram nenhuma lesão ou hemorragia interna. Segundo o filho, Sérgio Vidigal Junior, que é médico e foi para Manhuaçu ontem para acompanhar o pai, o deputado se manteve estável durante todo o domingo, sem nenhuma piora clínica.
Vidigal Junior disse que o pai está bem, lúcido, mas ainda sente dores na região abdominal. Segundo ele, o deputado não consegue lembrar do momento exato do acidente, mas sabe que chovia muito na estrada. A família aguarda melhora no tempo na região em Minas para decolar. Ele deve passar por novos exames ainda nesta segunda-feira na Grande Vitoria.