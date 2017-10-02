Vidigal chega de helicóptero no início da tarde desta segunda

Os primeiros exames de imagem feitos durante na tarde deste domingo não apontaram nenhuma lesão ou hemorragia interna. Segundo o filho, Sérgio Vidigal Junior, que é médico e foi para Manhuaçu ontem para acompanhar o pai, o deputado se manteve estável durante todo o domingo, sem nenhuma piora clínica.

Vidigal Junior disse que o pai está bem, lúcido, mas ainda sente dores na região abdominal. Segundo ele, o deputado não consegue lembrar do momento exato do acidente, mas sabe que chovia muito na estrada. A família aguarda melhora no tempo na região em Minas para decolar. Ele deve passar por novos exames ainda nesta segunda-feira na Grande Vitoria.