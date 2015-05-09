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VIOLÊNCIA

Vídeo retrata medo das mães terem seus filhos envolvidos com drogas

O videoclipe foi baseado na letra do rapper Aliado Jota, que conta sua própria história e a ruptura dele com a mãe

Publicado em 09 de Maio de 2015 às 15:41

Publicado em 

09 mai 2015 às 15:41
O medo de toda mãe é perder um filho. E isso pode acontecer por causa das drogas e da violência. Esse receio da perda é retratado no videoclipe 'Oito Ventos', dirigido por Luiz Eduardo Neves. A produção, que tem aproximadamente oito minutos, conta a história de quatro mães, de diferentes classes sociais, que temem pelas vidas de seus filhos.O videoclipe foi baseado na letra do rapper Aliado Jota, que conta sua própria história e a ruptura dele com a mãe. Luiz Eduardo conta que a ideia é mostrar que o sentimento de mãe é o mais verdadeiro possível, em qualquer lugar do mundo. “O medo, na verdade, é o de perder aquilo que é tão precioso para ela, independente da classe ser A, B, C ou D. O que eu mostro no clipe e o que o Aliado mostra na letra dele, é algo universal”, disse.No documentário, Rita Santos, 51 anos, mãe de dois filhos, diz que apesar das decepções, o perdão é muito importante. “Filho é sempre filho e temos que acreditar nele, mesmo que o mundo não acredite”, disse. Como toda mãe, Maria Deia da Costa, 68 anos, mãe do rapper Aliado Jota, revela que não fica tranquila enquanto o filho não chega em casa. Ela também conta como foi difícil criar o filho sem um marido por perto. “Criar filho sem o pai presente é um pouco complicado”, diz. O videoclipe mostra momentos explosivos de relação conturbada entre mãe e filho. E, ao mesmo tempo, o amor em sua essência. O trabalho demorou cerca de um ano para ficar pronto e foi lançado nesta semana em homenagem ao Dia das Mães.O projeto “Oito ventos” foi aprovado pelo edital de Produção de Videoclipe da Secretaria de Cultura do Estado. O vídeo já está disponível no youtube e no site www.panela.tv.

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