Vídeo mostra diplomata e esposa na madrugada em que ela foi morta

A Polícia Civil divulgou nesta segunda-feira (25) imagens das câmeras de videomonitoramento do prédio onde Rosemary Justino Lopes, de 50 anos, foi morta a facadas pelo marido, o comissário da Embaixada da Espanha no Brasil, Jesús Figon, de 64 anos. De acordo com o titular da Delegacia de Homicídios e Proteção à Mulher, delegado Adroaldo Lopes, as imagens comprovam que Figon contou a verdade em depoimento. As imagens do prédio em Jardim Camburi também descartam a hipótese de Rosemary ter sido assassinada na noite anterior à manhã em que o corpo foi encontrado pela polícia. A última imagem da esposa do diplomata com vida foi registrada às 01h50, na garagem do prédio. Ela e o marido voltavam de uma boate, onde compraram 12 latões de cerveja. O crime aconteceu no dia 12 deste mês.A primeira imagem registrada pelas câmeras foi às 18h54, quando o casal saiu de carro acompanhado do cabeleireiro para ir à uma reunião dos Alcoólicos Anônimos (AA). Às 21h32 Figon chega de carro sozinho e fuma um cigarro em frente ao prédio. Rosemary chega às 22h06 descalça e com os calçados na mão.De acordo com Adroaldo, foi possível constatar que o depoimento do diplomata estava de acordo com as imagens. A única informação que não foi exata, foi o horário que o casal foi a uma boate, localizada na avenida Leitão da Silva.“Tudo que ele falou que fez nós comprovamos nas filmagens. Todas as saídas, entradas, o que ele fez foi comprovado pelas cenas que conseguimos obter do prédio”, afirmou. No dia do crime a perícia criminal havia informado que pela rigidez do corpo, Rosemary poderia ter sido assassinada pelo menos oito horas antes, ou seja, por volta das 23h do dia 11 de maio. Entretanto, o delegado explica que o crime não ocorreu na noite anterior. “A perícia, num primeiro momento, disse que a morte poderia ter ocorrido há mais de oito horas. É preciso analisar dois fatores; qual o horário que a perícia chegou lá. Além disso, nem sempre o que a perícia fala num primeiro momento, após a análise do conjunto probatório, se traduz em verdade”, contou.Depois do crime, Figon liga para uma amiga que é policial civil e pede que ela vá até sua residência. A polícia conseguiu o áudio da ligação. “Necessito que você venha na minha casa correndo. Agora”, disse Figon ao telefone.Às 06h57 a policial chega ao prédio acompanhada de uma mulher. Minutos depois elas deixam o local e voltam às 07h56 já acompanhadas do delegado aposentado Sérgio Nascimento Lucas, amigo de Figon. O laudo cadavérico que vai apontar a causa e horário da morte deve ficar pronto nos próximos dias. O delegado também vai ouvir o cabeleireiro de Rosemary que esteve com o casal na noite do crime.