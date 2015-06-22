Vice-presidente mundial do Google volta ao Espírito Santo em julho

O fato de um capixaba estar à frente de uma das empresas de tecnologia mais famosas e conceituadas do mundo pode ser benéfico para o Espírito Santo. O Estado entrou na rota de projetos inovadores desenvolvidos pelo Google Brasil, que tem como presidente o engenheiro Fabio Coelho, 51 anos, nascido no Parque Moscoso, Centro de Vitória. Ele também é um dos vice-presidentes do Google Inc, com sede no Vale do Silício, na Califórnia.Coelho, que esteve no bairro de Vila Independência, em Cariacica, nesta segunda-feira (22) para apresentar o projeto "Expedição Google de Segurança na Internet", afirma que no próximo mês volta ao Espírito Santo para estreitar relações com o governo estadual. A ideia é que o Google traga projetos nas áreas de tecnologia, educação e inclusão digital. As áreas que devem ser contempladas são as que apresentam maior risco social. "A notícia legal é que eu vou voltar aqui em julho para conversar com o governador e todos os secretários para entender que outros projetos podemos trazer para o Espírito Santo. Nossa proposta é trazer mais coisas para cá", afirmou em entrevista à Rádio CBN Vitória.O Estado, que tem uma economia baseada em commodities e, por vezes, está aquém dos projetos e investimentos realizados pelo Governo Federal, é visto pela empresa multinacional como um mercado promissor, segundo Fábio Coelho. "O Espírito Santo é um Estado maravilhoso. Eu nasci aqui, tenho uma relação profunda com o nosso Estado. Mas, mais do que a questão do carinho que a gente tem, o Espírito Santo possui um Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) muito bom, pessoas boas com pensamento inovador, localização geográfica privilegiada e, por não ser um Estado muito grande, em termos de extensão territorial, é bem administrado o que faz com que a gente traga projetos pilotos para cá, como esse de hoje. Com isso, a gente use o Espírito Santo cada vez mais como ponto de teste para novos projetos no Brasil", afirmou.

Your browser does not support the audio element. Vice-presidente mundial da Google volta ao Espírito Santo em junho

Programa

Essa é a primeira edição do "Expedição Google de Segurança na Internet" no Brasil. Brasília foi a primeira cidade do país a receber o projeto, iniciado em 2013 nos Estados Unidos. O diferencial da edição realizada na escola EEEFM José Vitor Filho/ Jardim Feliz, em Cariacica, é que toda a apresentação foi gravada para servir como material de apoio para todas as escolas do Brasil. O material será disponibilizado em um canal da rede social Youtube.

Outras 18 escolas em diferentes cidades do país também receberão o programa do Google, que é voltado a estudantes entre 8 e 14 anos, conhecidos como nativos digitais. Para ser aplicada ao Brasil, houve uma adaptação do conteúdo feita em parceria com a Unicef e a Safernet, duas entidades que entendem muito sobre jovens e sobre segurança on-line.

Navegação

Uma navegação segura, conforme dicas do Google, é aquela em que você, primeiro tem que ser seletivo no que navega, segundo não deve postar coisas que não são legais na internet, terceiro tem que entender que tudo que é postado ali pode ser imediatamente replicado para muitas pessoas.

É necessário entender muito bem quais são as condições de privacidade, não só do Google, mas de cada plataforma. Se você está entrando em um ambiente que exige uma palavra-chave (password), deve criar uma forte suficiente para que os bandidos digitais não consigam quebrar essa configuração de segurança e pegar seus dados. Essas foram as mensagens passadas aos estudantes de forma dinâmica e interativa.

Fábio Coelho ressalta o porquê de trabalhar com jovens. "Observamos que, assim como Google tem uma proposta de inovação, nós temos que ter o compromisso de buscar trabalhar com o jovem para que eles entendam como navegar com segurança na internet. Tudo que é muito novo exige educação e a gente entende que essa educação, se feita da forma certa, ela pode ajudar as pessoas a olhar a internet como uma ferramenta de apoio, para qualquer que seja seu objetivo. Mas que elas possam evitar, como é um ambiente público, aberto, evitar cometer deslize e navegar com mais segurança", afirmou.

Papel dos pais

Para Fábio Coelho, os pais têm papel fundamental na fase de inclusão digital de seus filhos. "Os pais têm um papel fundamental na educação dos filhos em todos os aspectos, inclusive na economia digital. Eu tenho uma filha de 9 anos, é a minha filha mais nova, eu deixo que ela acesse, mas ao mesmo tempo investigo tudo que ela está vendo online. Não podemos deixar que uma criança navegue desatendida na internet. Faz parte do processo não coibir o uso, mas que tenha um uso acompanhado, monitorado pelos próprios pais", disse.