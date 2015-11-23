Viaturas descaracterizadas reforçam investigações da polícia

Vinte e cinco viaturas descaracterizadas reforçam as investigações no Estado, a partir dessa segunda-feira (23). Os veículos foram adquiridos com recursos do Fundo de Reequipamento da Polícia Civil (Funrepoci), em um investimento de R$ 1.080.500,00. Essa é apenas uma parte de novas viaturas adquiridas pela instituição, segundo a Chefe da Polícia Civl, Gracimere Gaviorno.

"Nós temos a aquisição de 68 viaturas. Temos 24 sendo entregues agora e mais uma será entregue em breve. O que pretendemos é fortalecer tanto as unidades da Grande Vitória quanto do interior possibilitando a renovação da frota", informou.

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Recentemente, policiais civis e delegados passaram por cursos de atualização, segundo o secretário Estadual de Segurança Pública (Sesp), André Garcia.

"A academia tem um cronograma de capacitação dos policiais civis permanente com propósito de reciclar todos os agentes que estão exercendo suas atividades e fazer com que o trabalho tenha mais qualidade. O propósito é melhorar o atendimento da população e o trabalho que é feito pela Polícia Civil todos os dias", apontou.