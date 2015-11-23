Vinte e cinco viaturas descaracterizadas reforçam as investigações no Estado, a partir dessa segunda-feira (23). Os veículos foram adquiridos com recursos do Fundo de Reequipamento da Polícia Civil (Funrepoci), em um investimento de R$ 1.080.500,00. Essa é apenas uma parte de novas viaturas adquiridas pela instituição, segundo a Chefe da Polícia Civl, Gracimere Gaviorno.
"Nós temos a aquisição de 68 viaturas. Temos 24 sendo entregues agora e mais uma será entregue em breve. O que pretendemos é fortalecer tanto as unidades da Grande Vitória quanto do interior possibilitando a renovação da frota", informou.
Viaturas descaracterizadas reforçam investigações da polícia
Recentemente, policiais civis e delegados passaram por cursos de atualização, segundo o secretário Estadual de Segurança Pública (Sesp), André Garcia.
"A academia tem um cronograma de capacitação dos policiais civis permanente com propósito de reciclar todos os agentes que estão exercendo suas atividades e fazer com que o trabalho tenha mais qualidade. O propósito é melhorar o atendimento da população e o trabalho que é feito pela Polícia Civil todos os dias", apontou.
Os novos carros, modelo Ford Ka, foram distribuídos entre as delegacias especializadas (10), unidades da Polícia Civil na Grande Vitória (07), delegacias do Sul do Estado (04) localizadas em Anchieta, Marataízes, Marechal Floriano e São José dos Calçados. O restante foi direcionada para as unidades do Norte do Estado (04), em Linhares, São Mateus, Aracruz e Nova Venécia.