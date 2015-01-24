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Vias de Vitória são interditadas para passagem de blocos de rua

A folia, que é um aquecimento para o carnaval, começa neste final de semana em algumas avenidas da Capital

Publicado em 24 de Janeiro de 2015 às 13:28

Publicado em 

24 jan 2015 às 13:28
Começou neste sábado (24) a temporada de desfiles dos tradicionais blocos de rua em Vitória, que serve como aquecimento e também um prolongamento do carnaval. Até o dia 3 de março, 23 blocos vão agitar os capixabas pelas ruas nos finais de semana. Por isso, já estão autorizadas pela prefeitura as interdições no trânsito que serão necessárias das ruas dos bairros. De acordo com o coordenador da Guarda Municipal de Vitória, agente Leonardo Rodrigues, a guarda estará presente em todos esses eventos para informar os locais de acesso, as vias interditadas, os locais de saída ou desvio de trânsito. Serão no mínimo quatro agentes, mas a dinâmica irá variar de acordo com o bloco, podendo chegar a 15.
Vias de Vitória são interditadas para passagem de blocos de rua
Além da orientação do trânsito, também haverá agentes focados no apoio à Polícia Militar, para garantir a segurança dos blocos, de acordo com o agente Leonardo."Os blocos também vão contar com o apoio dos agentes de proteção comunitária da Guarda, que também vão atuar com equipes dentro dos blocos para garantir a segurança de quem está participando”, disse à Rádio CBN Vitória.Segundo ele, os 23 blocos que irão desfilar em Vitória participaram de um edital de seleção, pela prefeitura, e receberam apoio financeiro e logístico, em relação aos ofícios e encaminhamentos internos para concessão de alvarás e autorização de interdição das vias. Também foi estabelecido um limite de blocos desfilando simultaneamente pela cidade. “Todo calendário que foi feito para o ensaio e a saída dos blocos nas ruas, foi planejado um quantitativo máximo de blocos que vão sair. Então, os dias em que tiverem mais blocos, serão, no máximo, três por dia. Não tem a possibilidade de autorizar uma quantidade maior de blocos, até por conta da estrutura que é necessária para garantir a segurança das pessoas que saem no bloco”.Algumas linhas de ônibus também podem sofrer mudanças no itinerário por causa das interdições para passagem de blocos, e é preciso que os moradores estejam atentos às informações da Ceturb. Neste primeiro fim de semana de folia, quatro blocos darão início à festa.

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