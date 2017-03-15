Viana é o 1° na Grande Vitória a alcançar 100% de vacinação contra febre amarela

Viana é o primeiro município da Grande Vitória a alcançar 100% de vacinação contra a febre amarela, com 75 mil moradores imunizados. O próximo a completar a vacinação será o município da Serra: 90% do público-alvo foi vacinado até o final desta quarta-feira (15) e a expectativa da prefeitura é chegar em 100% até esta sexta.

Vila Velha já imunizou mais da metade da população apta a se vacinar. Dos 423.664 moradores que se enquadram na meta de vacinação, 235.831 foram imunizados, sendo 7.850 somente nesta quarta. Em Cariacica, 125. 445 moradores já foram vacinados. A prefeitura não informou qual o público-alvo dentro da população de 384 mil pessoas.

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Vitória já vacinou 261.664 pessoas contra febre amarela. A meta da Secretaria Municipal de Saúde (Semus) é vacinar 333 mil moradores até o final deste mês. Na Serra, 360 mil pessoas já se imunizaram.

Em todo Espírito Santo, 2.152.973 pessoas foram imunizadas contra a febre amarela, o que representa uma cobertura vacinal de 60,17% da população do Estado.