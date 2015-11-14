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NA FERROVIA

Viagens de trem entre Vitória e Minas suspensas após protesto de índios contra lama no Rio Doce

Os Krenak reclamam da sujeira que tomou o Rio Doce depois que duas barragens de rejeito da Samarco Mineradora, cujos donos são a Vale e a BHp Billiton

Publicado em 14 de Novembro de 2015 às 15:26

Publicado em 

14 nov 2015 às 15:26
O serviço de trem de passageiros da Vale está paralisado por tempo indeterminado. Os trabalhos foram interrompidos após manifesto do Povo Indígena Krenak, que bloquearam a linha férrea da Estrada de Ferro Vitória- Minas, na estação em Belo Horizonte, impedindo a saída dos trens.
O Alô Ferrovias, serviço de atendimento aos passageiros da Vale, informou que o trem não funcionaria a partir neste sábado. O trem de passageiros liga Belo Horizonte a estação Pedro Nolasco, em Cariacica. Ele sairia às 7h30 e tinha previsão de chegada às 20h30. Por conta disso, passageiros procuraram a Estação Pedro Nolasco para cancelarem suas passagens.
Quem procurava a unidade para comprar passagem, foram informados que só poderiam adquirir bilhetes de embarque a partir de segunda-feira (16). A orientação final, após a compra, era que os clientes mantivesse contato com o serviço Alô Ferrovias, para certificar de que as operações voltaram ao normal.
Lama no Rio Doce
Os Krenak reclamam da sujeira que tomou o Rio Doce depois que duas barragens de rejeito da Samarco Mineradora, cujos donos são a Vale e a BHp Billiton, romperam em Mariana, no dia 5 de novembro. Ainda na sexta-feira (13), por volta das 16 horas, os índios ocuparam um trecho da Estrada de Ferro Vitória a Minas (EFVM) em Resplendor, Minas Gerais. Com isso, o trem que vinha de Belo Horizonte precisou interromper a viagem na estação do município mineiro de Conselheiro Pena. A Vale disponibilizou ônibus para os passageiros concluírem o trajeto.
Em nota, a empresa informou que "as operações de carga e de passageiros estão paralisadas por tempo indeterminado e está prejudicado o apoio à distribuição de água as comunidades" atingida pela lama de rejeitos de minério das barragens rompidas em Bento Rodrigues, Mariana. 
Disse ainda que mantem o "canal de comunicação aberto com as comunidades, mas repudia quaisquer manifestações violentas que coloquem em risco seus empregados, passageiros, suas operações". Outras informações pelo Alô Ferrovias (0800 285 7000).

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