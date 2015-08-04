Vereadores vão votar projeto que barra uso do aplicativo Uber em Vitória

A Câmara Municipal de Vitória deve votar, nesta terça-feira (4), um Projeto de Lei que proíbe o uso do aplicativo de carona Uber. A ferramenta promove o contato entre passageiros e motoristas, que cobram pela corrida. Em cidades como o Rio de Janeiro e São Paulo, o aplicativo tem gerado uma série de protestos de taxistas. O autor do projeto em Vitória, o vereador Rogerinho Pinheiro (PHS), quer aprovar a lei antes da chegada do Uber na capital capixaba.

Segundo o vereador, a prática é ilegal, já que o transporte de passageiros individuais está condicionado apenas a taxistas, segundo a legislação. Rogerinho, que foi taxista por 15 anos, afirma que o número de corridas realizadas por taxistas pode cair em até 50% por causa do uso do aplicativo. O projeto tramita em regime de urgência.

“É um aplicativo que vai totalmente contra àquilo que a gente entende. Seria um grande prejuízo para os taxistas, de uma forma geral. Para o taxista colocar um carro para rodar na cidade ele tem vários requisitos a cumprir e se enquadrar na legislação. No caso do aplicativo, basta comprar um carro preto e botar uma roupa adequada e sair na rua. Também há riscos para a segurança dos passageiros”, avaliou, em entrevista à Rádio CBN Vitória.

A proposta tem apoio do Sindicato dos Taxistas do Espírito Santo. O presidente da entidade, Evanildo Moreira Vicente, diz que caso haja o uso do Uber em Vitória, os taxistas também vão protestar assim como nas outras cidades do país onde o aplicativo é utilizado.

Origem

O Uber foi criado nos Estados Unidos há cinco anos como um aplicativo de carona. Na semana passada, a empresa foi avaliada em R$ 51 bilhões e se tornou a startup mais valiosa do mundo. As exigências são o motorista ter uma carteira profissional e um carro considerado de luxo. Além disso, é preciso ter seguro veicular e para passageiros e não possuir antecedentes criminais. O valor da corrida é pago por cartão de crédito ou débito através do próprio aplicativo. O valor das corridas são calculados pela própria ferramenta e, em alguns casos, são mais baratos que os táxis.

Pelas ruas, usuários de táxi dizem que é necessário estimular a livre concorrência. Morador do Rio de Janeiro, onde o Uber é utilizado, e em Vitória a trabalho, o estagiário André Luis de Souza diz que a fiscalização pode ser falha. “É bem melhor usar lá no Rio. O preço é quase o mesmo e o serviço é melhor. É bem difícil fiscalizar, se pararem o motorista é só falar que é um amigo, que está dando carona”, disse.

No Projeto de Lei que será votado nesta terça, a proposta do vereador Rogerinho Pinheiro é aplicar multa de R$ 1,7 mil e a apreensão do veículo, após uma notificação prévia, dos motoristas que utilizarem o aplicativo.

O outro lado

Por meio de nota, o Uber informou que atua em quatro cidades no Brasil - São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília e Belo Horizonte - e tem como principal preocupação a satisfação, tanto do usuários quanto dos motoristas. Segundo a empresa, há um planejamento semanal e o crescimento das atividades acompanha a realidade e as necessidades de cada local em que atua.