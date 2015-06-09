O presidente estadual do PSB, deputado federal Paulo Foletto, solicitou que o Conselho de Ética do partido investigue a conduta do vereador de Domingos Martins, Júlio Maria dos Santos (PSB), conhecido como Pequiá, que foi flagrado agredindo um lavrador com golpes de facão. O vereador pode ser expulso do partido.O deputado destacou que diante da repercussão do caso, o assunto foi discutido pela Executiva do partido na noite desta segunda-feira (8). Foletto disse que não pode julgar o que aconteceu, mas classificou o ato como “dramático”.

Your browser does not support the audio element. 52914 - Patricia Scalzer - Vereador que agrediu lavrador pode ser expulso do PSB - CBNGAZ - 3.04s - 08-06-15.mp3

“Eu não posso fazer juízo de valor, só posso fazer juízo de valor do que estou vendo. Mas é uma situação dramática e muito feia. Uma pessoa detentora de uma mandato público tem que ter cuidado com as atitudes que toma”, disse à Rádio CBN Vitória.

O deputado acrescenta que vai aguardar a apuração do Conselho de Ética do PSB para decidir junto com a Executiva socialista o que será feito. “Ficou uma situação muito ruim para ele e o partido sempre sofre alguma coisa. Mas a conduta correta é pedir ao Conselho de Ética fazer a apuração e, com o resultado, tomar a decisão”, destacou.

O vereador Pequiá, que aparece no vídeo batendo no lavrador, disse que ainda não foi procurado pela direção do PSB, mas destacou que vai aceitar a decisão que o partido tomar. “Se eu tiver que deixar de ser político, vou sair numa boa, com honra e dever cumprido. Como parlamentar sempre cumpri meu trabalho, vou todos os dias na câmara”, declarou.