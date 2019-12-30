Vereador de MG é preso por dirigir embriagado em Guarapari

Vereador Fabrício Januzzi negou que tenha consumido bebida alcoólica antes de dirigir Crédito: Caíque Verlí

O vereador Fabrício Januzzi (PSDB), 36 anos, da cidade de Divinésia, em Minas Gerais, foi preso por dirigir na contramão e embriagado na Rodovia do Sol, em Guarapari. O político está na cidade com amigos e seguia de Meaípe em direção ao centro por volta das 3h da madrugada desta segunda (30).

Your browser does not support the audio element. Vereador de MG é preso por dirigir embriagado e na contramão em Guarapari

Segundo o boletim da Polícia Militar, o vereador dirigia um Jeep Cherokee laranja quando policiais militares viram o carro em alta velocidade e na contramão.

BAFÔMETRO: 0,68 MG/L

Os policiais relataram que deram ordem de parada ao vereador, que não obedeceu. Os militares montaram um cerco no km 48 da rodovia para parar o carro. De acordo com os policiais, o político reagiu e foi preciso o uso de algemas. No boletim da PM consta que o a medição do bafômetro deu 0,68 mg/l (miligramas de álcool por litro de ar). O atual limite é de 0,05 mg/l.

O delegado de plantão estipulou uma fiança de R$ 5 mil, que foi paga na manhã desta segunda.

O QUE DIZ O VEREADOR

Ao sair da delegacia de Guarapari, após passar a madrugada preso, o vereador Fabrício Januzzi negou que tenha consumido bebida alcoólica antes de dirigir e que tenha tentado fugir e reagido à abordagem policial.

"Não fiz nada, não ingeri nada. Em todo momento eu falava que era uma pessoa de bem, um vereador de Minas Gerais", afirmou o político mineiro. O vereador disse que chegou no domingo (29) para resolver assuntos particulares e voltava de Meaípe, para a região central de Guarapari, para procurar um hotel para se hospedar.

O vereador acusa os policiais de agressão e acrescentou que vai ao hospital fazer exames que comprovem essa acusação contra os militares.