O período do verão é uma ótima oportunidade para quem quer iniciar um negócio ou impulsionar sua empresa. Isso porque o aumento da demanda com a chegada de turistas é uma boa pedida para aumentar o faturamento. Segundo a Sondagem do Consumidor – Intenção de Viagem, realizada pelo Ministério do Turismo (MTUR), 69,6% dos brasileiros que têm pretensão de viajar até janeiro de 2015 devem eleger o próprio país como destino. Com praias e montanhas tão próximas, o Espírito Santo é um destino certo dentro do roteiro dos brasileiros.

Your browser does not support the audio element. Verão traz boas oportunidades para empreender no Estado

Nesta época do ano, as oportunidades aparecem principalmente na faixa litorânea, com destaque para alguns municípios como Anchieta, Conceição da Barra, Guarapari, Guriri (em São Mateus) e Marataízes. Municípios das Montanhas Capixabas também têm um crescimento no número de turistas, normalmente provocado pelas pessoas que preferem fugir da badalação das praias. E a abertura de novas empresas para atuar no verão tem crescido ano após ano, segundo a analista de Atendimento Individual do Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Espírito Santo (Sebrae-ES), Jéssika Tristão. "Nós temos boas oportunidades de empreendedorismo durante o verão. O Espírito Santo é um Estado com uma faixa extensa de litoral, recebe muitos turistas nesse período, tanto do interior do Estado, quanto de outros Estados, até mesmo de outros países. E realmente oferece muitas oportunidades", apontou.

Os setores mais movimentados neste período são os de comércio e serviços, segundo a analista, que frisa ainda que há espaço para o microempreendedor individual. "Quem quer investir em comércio pode abrir um restaurante, um mercado, padaria, um bar. Esses negócios recebem uma grande demanda durante o verão. Além disso, para quem deseja trabalhar com serviços, trabalhos de manutenção, hospedagem e transporte são boas opções. O microempreendedor tem muita chance. Há os que vendem coco, milho, pipoca, comida e bebidas em geral na praia", exemplificou.

Na avaliação da analista do Sebrae, alguns negócios são criados visando apenas o lucro gerado no verão. Entretanto, muitos conseguem sobreviver, mas para isso é importante que quem queira abrir um negócio nesta época do ano faça um planejamento porque o faturamento no período de verão é realmente muito maior que no restante do ano. Então, se o empreendedor planejar um negócio, criar estratégias para durante o ano também vender, talvez não alcance o faturamento do verão, mas vai conseguir manter o seu negócio.

Jéssika Tristão observa que a alta temporada requer uma preparação especial. “Com planejamento, ela vai trabalhar da melhor forma para o negócio ter sucesso, vai contratar seus funcionários, caso seja necessário. Precisa ter um estoque adequado porque nessa época a demanda é muito maior que ao longo do ano”, ressalta.

Proprietária da Art & Corpo, uma loja multimarcas de moda e praia localizada em Piúma, Maria Lúcia Domingues Porto segue as dicas dadas pelo Sebrae e afirmou que já está acostumada a trabalhar junto com sua equipe em busca da melhor forma de atendimento ao cliente durante o ano e também no verão, quando tem 30% de aumento no faturamento. "Eu faço treinamento com eles e cursos também. Faço reunião direto e contrato mais pessoas para o cliente sair satisfeito com o atendimento da loja, durante o verão. Eu sempre contrato um ou dois meses antes por causa do treinamento, para ter uma equipe boa, ajustada para o trabalho. Eu falo que nossa maior propaganda é o nosso cliente", afirmou.