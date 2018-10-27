Verão terá recorde de desovas de tartarugas no litoral do ES

Um novo recorde de desova da tartaruga cabeçuda deve ser registrado no Espírito Santo, de acordo com o Projeto Tamar. A espécie Caretta caretta encontra nas praias capixabas o segundo maior sítio reprodutivo do país. Nesta temporada que vai de setembro a março, há indícios de que as desovas serão equivalentes ou maiores que em 2015-2016, último recorde registrado.

Your browser does not support the audio element. Verão vai ter recorde de recorde de desovas de tartarugas no litoral do ES

De acordo com Cecília Baptistotte, analista ambiental do Centro Tamar, do ICMBio, esses resultados são fruto do esforço de anos de trabalho para fazer do litoral capixaba um local seguro para a reprodução das tartarugas.

“Isso é esperado porque são 35 anos de proteção dessas áreas. O momento em que as fêmeas sobem as praias para desovar, é o momento mais frágil da vida delas. Como são muitos anos de proteção, agora estamos colhendo os frutos. Inclusive temos novas fêmeas que estão entrando na população que desova aqui na área.”

Quando ocorre a eclosão dos ovos, geralmente dois meses após a desova, as praias são agraciadas com o espetáculo das pequenas tartarugas andando em direção ao mar. Esse evento, que chama a atenção principalmente das crianças, requer alguns cuidados. Não se deve, em hipótese alguma, pegar uma tartaruga que esteja fazendo o caminho. Da mesma forma, não é permitido levar tartarugas ou ovos para casa, o que configura crime ambiental. “É crime ambiental. São espécies ameaçadas, são protegidas por lei e é completamente proibido fazer esse ato.”

Caso um ou mais filhotes sejam encontrados na calçada ou na rua, o cidadão deve colocá-lo na areia da praia próximo ao mar. Se encontrar filhotes nascendo no ninho deve deixar o processo ocorrer naturalmente, ou direcioná-los ao mar, longe de qualquer foco de luz, como a de postes e de residências, que pode desorientá-los. As pessoas também devem entrar em contato com o Projeto Tamar, pelo número 3225-3787 ou com o Batalhão Militar da Polícia Ambiental, no telefone 3636-1650.