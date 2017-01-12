Verão "esquenta" comércio de ventiladores na Grande Vitória

No verão, quando a temperatura passa dos 30ºC, ninguém consegue ficar dentro de casa. A solução são os ventiladores, para quem deseja uma opção mais barata, ou o ar condicionado, para quem pode pagar um pouco mais e prefere refrescar mais o ambiente. Segundo vendedores ouvidos pela reportagem da

Rádio CBN

, as vendas se elevaram em até 50% nesse período e o verão para o comércio já estaria melhor do que a temporada anterior.

O diretor de compras de uma loja de eletrodomésticos, Gilberto Salvino dos Santos, que atua há 16 anos neste mercado, diz que a busca é maior por ventiladores. Os valores variam entre R$ 80,00 a R$ 199,00. Os aparelhos de ar condicionado do modelo split também é bastante procurado e pode ser encontrado a partir de R$ 900,00.

Your browser does not support the audio element. Verão faz vendas de ar condicionado e ventilador aumentarem até 50%

Gilberto explica que as vendas crescem mais de 10% na rede de lojas dele no período e que nesse verão a situação está melhor. “O Estado favorece ao turismo. Como a economia não está ajudando muito, temos muito turismo interno. Nas lojas litorâneas percebemos um aumento muito maior, com turistas se aliviando do calor comprando em nossas lojas”, declarou.

Em outra rede de lojas especializada em ar condicionado, consultada pela reportagem, e que atua em toda a Grande Vitória, o aumento nas vendas já alcançou índice de 10% em relação ao verão do ano passado. Segundo um gerente desta rede, o comércio costuma crescer mais da metade durante o verão.

A psicóloga Taynah Monteiro, de 28 anos, está montando um consultório de psicologia e, com isso, precisou comprar um aparelho do tipo split. Ela afirmou no verão ar condicionado é indispensável, inclusive dentro de casa. “Eu não tenho como atender sem ar condicionado. Todas as sessões tem que ser com ar condicionado. Ventilador serve, mas não para o dia inteiro”, acrescentou.