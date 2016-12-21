Verão começa com praias de Vila Velha sem teste de balneabilidade

O verão chegou e os turistas e moradores de Vila Velha ainda não sabem se as praias do município estão próprias para banho. O teste de balneabilidade, que aponta a qualidade da água do mar, não é realizado há sete meses. Nesta quarta-feira (21), terminou o prazo para que laboratórios interessados em fazer a análise participassem da licitação. De acordo a prefeitura, uma empresa apresentou proposta. Porém, o município não informou quando começam as análises.

O serviço de balneabilidade em Vila Velha foi feito nos últimos anos por meio de uma parceria com o Governo do Estado. Técnicos da prefeitura faziam a coleta semanalmente em 15 pontos e a análise era realizada por um laboratório contratado pelo Estado. Mas desde maio essa parceria deixou de existir.

Apesar de não morar em Vila Velha, o universitário Parley Barbosa só frequenta as praias do município. Ele destacou que aparentemente a água está limpa, mas mesmo assim fica preocupado de saber que há quase um ano o teste de balneabilidade não é realizado.

“Visualmente parece que está tudo certo. Mas não tem como saber depois de tanto tempo sem análise. Fico me perguntando: será que está própria, será que vamos conseguir entrar na água sem nenhuma preocupação?”, indaga.

O estudante Gustavo Camata mora em Cariacica e a Praia da Costa é o balneário da Grande Vitória que ele mais gosta. Mesmo sem saber se a água está limpa, ele diz que prefere as praias de Vila Velha do que outras da região. “Em comparação com as praias de Vitória, eu prefiro vir para Vila Velha, mesmo sem a análise. Em Vitória, a maioria dos locais quase sempre estão impróprios”, contou.