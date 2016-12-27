Verão começa com coco mais caro nas praias capixabas

No verão, a procura pela água de coco aumenta, principalmente nas praias. Porém a seca que o Estado enfrentou este ano fez com que a produção caísse, o que já impacta no preço final do fruto. Se na baixa temporada o coco era comercializado nos quiosques a R$ 2,00, esta semana já é vendido a R$ 5,00, um aumento de 150%.

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Na Central de Abastecimento do Estado, Ceasa, o mesmo fruto pode ser adquirido a R$ 2,00. Segundo o diretor-presidente da Central de Abastecimento do Estado (Ceasa), José Carlos Buffon, já há relatos de distribuidores buscando coco em outros Estados. Buffon lembra que o cultivo é concentrado no Norte e Noroeste do Espírito Santo, onde estão localizadas as cidades mais afetadas pela crise hídrica. A redução na oferta neste ano chega a 40% em relação a 2015 e é maior por causa da restrição de irrigação.

O vendedor Vanoel Neves Martins, de 46 anos, trabalha na Praia da Costa, em Vila Velha e busca o produto direto de uma fazenda de Linhares, sem passar pela Ceasa. Ele explica que com tanta procura tem produtor fazendo leilão para vender pelo melhor preço e distribuidor já buscando o produto fora do Estado. “Quando era necessário a busca de coco no Nordeste, era só na semana do Carnaval. Já há parceiros nossos buscando desde o dia 10 de dezembro na Bahia”, relatou. Vanoel comercializada o coco verde a R$ 5,00.

A contadora Rosane Onofre, de 56 anos, bebe água de coco diariamente após as caminhadas e já percebeu no bolso o aumento. Na última semana ela comprava dois litros por R$ 10. Nesta semana está pagando R$ 14 pela mesma quantidade. “Um aumento de 40% eu acho que é muito alto. Para quem gosta de tomar, não tem jeito. Eu sempre esqueço de tomar água natural e água de coco bebo um litro quase que ‘sem ver’”, explicou.

Plantação de pimenta