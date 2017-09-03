No próximo verão, os banhistas de Vila Velha vão poder contar com pelo menos 48 chuveiros reformados na orla da cidade, entre a Praia da Costa e a Ponta da Fruta. Foram realizados serviços na parte estrutural com pintura de madeira e piso, além de manutenção hidráulica e elétrica, como explica o subsecretário de serviços urbanos de Vila Velha, José Fernando Pereira.

Your browser does not support the audio element. Verão com 48 chuveiros reformados em Vila Velha

“Foram recondicionadas as bombas que estavam com problemas, fizemos uma redução do tempo da abertura da água, para ter uma economia maior, e retiramos uma das duchas, onde tinham duas, para aumentar a economia”, explicou.

Os chuveiros utilizam a captação de água de poços artesianos. O acionamento dos chuveiros passa a ser de apenas 30 segundos. Antes da manutenção, as duchas funcionavam por cerca de um minuto por acionamento, o que levava ao desperdício de água.

“Trinta segundos é o suficiente para a pessoa retirar o excesso da areia. Orientamos ao cidadão para evitar gastos desnecessários, como acionar mais de uma vez o botão. Quando aciona uma vez, gera um temporizador que vai contar esses 30 segundos. Não precisa apertar várias vezes o botão para evitar que danifique", orientou.

Apesar da manutenção constante, o subsecretário destaca que os chuveiros da orla ainda são depredados com atos de vandalismo.

“Existem situações, próximas de alguns pontos da orla, em que o cidadão que pratica algum esporte, para molhar a areia, às vezes eles retiram a ducha, instalam uma mangueira ali no local para molhar o local da prática de esporte. Isso não é recomendado”, explicou.