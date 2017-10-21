Ventos podem chegar a 70km/h no Espírito Santo neste final de semana

vento que derrubou árvores, atingiu casas, carros e até fios de eletricidade em Colatina , na região noroeste do Estado, nesta sexta-feira (20), continua a soprar forte no Espírito Santo nos próximos dias. De acordo com Ivaniel Maia, meteorologista do Incaper, os ventos podem chegar a 70 km/h principalmente no Litoral Sul e Grande Vitória e nas cidades de Marilândia e Linhares.

“Esse vento pode acelerar neste sábado e neste domingo (22), podendo chegar a 70km/h principalmente nas áreas do Litoral Sul capixaba e na região da Grande Vitória, onde o vento pode chegar a 65km/h”, afirmou.

Na Grande Vitória, apesar do tempo aberto e sem chuvas, a previsão é de rajadas de vento forte nas praias. A temperatura máxima na capital pode chegar a 33ºC. A região Sul vai registrar calor intenso nas baixadas dos rios Itapemirim e Itabapoana, chegando aos 40ºC no domingo (22) e também pode ser afetada pelas rajadas de vento forte no litoral.

“O sistema que está provocando esse escoamento de ventos permanece ainda durante todo o sábado e domingo. Já no final da tarde de domingo é que o vento começa a mudar, e aí tira a condição de rajadas de ventos mais fortes.”