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RAJADAS

Ventos podem chegar a 70km/h no Espírito Santo neste final de semana

O alerta é do meteorologista do Incaper, Ivaniel Maia

Publicado em 21 de Outubro de 2017 às 12:45

Publicado em 

21 out 2017 às 12:45
O vento que derrubou árvores, atingiu casas, carros e até fios de eletricidade em Colatina, na região noroeste do Estado, nesta sexta-feira (20), continua a soprar forte no Espírito Santo nos próximos dias. De acordo com Ivaniel Maia, meteorologista do Incaper, os ventos podem chegar a 70 km/h principalmente no Litoral Sul e Grande Vitória e nas cidades de Marilândia e Linhares.
“Esse vento pode acelerar neste sábado e neste domingo (22), podendo chegar a 70km/h principalmente nas áreas do Litoral Sul capixaba e na região da Grande Vitória, onde o vento pode chegar a 65km/h”, afirmou.
Na Grande Vitória, apesar do tempo aberto e sem chuvas, a previsão é de rajadas de vento forte nas praias. A temperatura máxima na capital pode chegar a 33ºC. A região Sul vai registrar calor intenso nas baixadas dos rios Itapemirim e Itabapoana, chegando aos 40ºC no domingo (22) e também pode ser afetada pelas rajadas de vento forte no litoral.
“O sistema que está provocando esse escoamento de ventos permanece ainda durante todo o sábado e domingo. Já no final da tarde de domingo é que o vento começa a mudar, e aí tira a condição de rajadas de ventos mais fortes.”
Ventos podem chegar a 70 km por hora no ES

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