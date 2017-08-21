A tarde desta segunda-feira (21) foi marcada por fortes rajadas de vento na Grande Vitória. De acordo com a Rodosol, o barômetro da Terceira Ponte constatou que a ventania chegou a 74 km/h. Quando a marca chega a 80 km/h é emitido um alerta para que os motoristas que pretendem atravessar a ponte fiquem atentos.

Your browser does not support the audio element. Ventania causa estragos na Grande Vitória e Sul do Estado

Em Vitória, a força do vento derrubou um semáforo no final da Praia de Camburi, próximo ao viaduto da Vale. Uma pequena parte da pista foi interditada com cones para a retirada do semáforo mas o trânsito não foi prejudicado. De acordo com a Guarda Municipal, que estava presente no local, não havia nenhum veículo passando no momento do incidente. O professor Sebastião Luiz Carneiro, que estava próximo ao local do ocorrido, se espantou com a força do vento ao chegar para se exercitar no calçadão.

“Depois de meio dia quando fui sair que eu percebi que estava um vento forte. Eu ia vir de bicicleta fazer a fisioterapia mas não consegui e passei para o carro. Quando parei o carro eu estranhei porque meu carro não é pequeno, senti que ele estava vibrando mesmo estando parado” relatou o professor.

Pelo menos cinco municípios tiveram queda de energia devido a galhos de árvores e objetos projetados na rede de energia. Os municípios afetados foram Anchieta, Piúma, Guarapari, Vila Velha e também parte de Vitória.

Em Vila Velha, a tela de proteção de um edifício em obras caiu sobre a fiação elétrica da Rua Gil Veloso, em Itapoã, por volta de 14 horas, causando queda de energia na região. Uma equipe da EDP Espírito Santo foi ao local para realizar os reparos necessários. Não houve nenhum ferido.

Na região Sul do Estado, em Guarapari, a ventania aliada à ressaca do mar destruiu ainda mais a orla de Meaípe e derrubou árvores. A Defesa Civil está em alerta após fios de energia terem sido danificados e casas serem destelhadas nos municípios de Cachoeiro de Itapemirim, Marataízes e Anchieta.