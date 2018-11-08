Vendedores que atuam em terminal protestam na Avenida Norte Sul

Protesto contra o fechamento de quiosques no Terminal de Laranjeiras, na Serra. Crédito: Patrícia Scalzer

Um grupo de vendedores protestou no cruzamento das avenidas Norte Sul e Eudes Scherrer, na Serra , devido à reintegração de posse de dois quiosques (módulos) no Terminal de Laranjeiras , na tarde desta quinta-feira (08). Manifestantes atearam fogo em pneus para impedir a passagem de motoristas e duas pistas da Avenida Norte Sul, sentido BR 101 e/ou Carapina foram bloqueadas até às 15h15.

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De acordo com o representante dos vendedores de quiosques do Terminal de Laranjeiras, Valmir Frederico dos Santos, a Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Estado do Espírito Santo (Ceturb) fez uma licitação para instalar lojas dentro do terminal e os vendedores não foram comunicados da decisão. Dois dos 88 quiosques foram fechados e a previsão é que os outros sejam interditados nos próximos dias.

"Trabalho há 24 anos dentro desse terminal e hoje retiraram o meu sustento. Moro de aluguel, tenho uma mãe de 78 anos e uma filha de quatro meses. E eu pergunto, cadê o lado social? famílias acordam todos os dias às 2h para ir trabalhar. Nós compramos esse locais e queremos com esse protesto mostrar para a sociedade nosso direito de trabalho", afirmou.

Devido ao protesto, o tráfego de veículos na Avenida Eudes Scherrer, próximo ao Hospital Dório Silva, no sentido BR 101, também está congestionado. Outro ponto de retenção é na Avenida Norte Sul, sentido BR 101 e/ou Carapina.

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OUTRO LADO

Em nota, a Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Estado do Espírito Santo (Ceturb) informou que os vendedores estavam trabalhando irregularmente no Terminal de Laranjeiras e uma ação judicial foi expedida para reintegração de posse por descumprimento da permissão de uso.